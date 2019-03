Aktiv fit bleiben im Alter

Everswinkel -

Warum sollte man im Alter eigentlich keinen Sport treiben? Es muss ja nicht gleich so sein wie in der Komödie „Sein letztes Rennen“, in der Dieter „Didi“ Hallervorden einen Marathon-Champion spielt, der es auf seine alten Tage noch einmal wissen will. Aber jeder kann im Rahmen seiner Möglichkeiten den Körper in Schwung bringen. Sportliche Betätigung im hohen Alter ist machbar, lobenswert und vernünftig – ein gutes Beispiel dafür ist Dietmar Sroka.