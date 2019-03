Tipps für die Wunderkinder

Everswinkel -

Uwe Lal hat ein Feeling für seine jungen Zuhörer. Das wird nur allzu deutlich. Der Liedermacher zieht die Kinder, die zu seinem Konzert in die Johannes-Kirche gekommen sind, sofort in seinen Bann. „Schön, dass Ihr da seid und dass es Euch gibt“, begrüßt Lal gut gelaunt seine Zuhörerschaft. Rund 80 Besucher sind es, darunter natürlich viele Kinder, die neben ihren Müttern, Vätern und Großeltern in den Bänken des evangelischen Gotteshauses sitzen.