Everswinkel -

Wechsel an der Spitze der Fußball-Abteilung des SC DJK. In der gut besuchten Mitgliederversammlung im Vitus-Sportcenter begrüßte Uli Rolle letztmalig als Abteilungsleiter die Runde. Bei den Wahlen trat er nicht mehr an. Bernd Kleideiter wurde zu seinem Nachfolger gewählt.