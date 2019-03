Vier Wochen war Wowa im vergangenen Jahr auf Einladung des Kulturkreises Everswinkel zu Gast, wohnte und arbeitete in Everswinkel und Alverskirchen. Mit dem roten Bauwagen-Atelier war er in beiden Ortsteilen präsent.

Im Februar wurde dem Arbeitskreis Bildende Kunst ein Paket zugestellt – eine dicke Rolle, verpackt in einem Leinenbeutel, ordnungsgemäß verschlossen und versiegelt in Minsk. Vor einigen Tagen traf Wowa dann nach etlichen Stunden Zugfahrt in Hamm ein, öffnete abends das Paket und präsentierte erstmals das Ergebnis seiner Winterarbeit. Die zwölf Leinwände zeigen zwölf Menschen aus der Gemeinde, gesehen durch die Augen des Dorfmalers.

Für kommenden Sonntag, 17. März, lädt der Kulturkreis alle Bürger, insbesondere alle Wowa-Freunde ins Rathaus ein, um das künstlerische Ergebnis seines Sommeraufenthaltes 2018 zu entdecken. „Es wird spannend“, verspricht der Kulturkreis. Die Ausstellungseröffnung beginnt um 15.30 Uhr und wird zeitgemäß von Kaffee, Tee und Kuchen begleitet. Die Ausstellung ist dann noch bis zum 14. April zu sehen während der üblichen Öffnungszeiten des Rathauses und sonntags von 11 bis 17 Uhr.