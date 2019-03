Finanzmittel für die Integration

„Die Integration findet vor Ort statt, also muss die kommunale Ebene auch künftig mit den entsprechenden Finanzmitteln ausgestattet werden“, habe Seidel betont. Daldrup habe darauf hingewiesen, dass der Bund in diesem Jahr deutschlandweit insgesamt 2,4 Milliarden Euro für die Entlastung der Kommunen bei Aufwendungen für Geflüchtete bereitstellen werde, die von den Länder an die Kommunen weitergeleitet würden. „Die Mittel wurden dieses Jahr noch einmal um 435 Millionen Euro aufgestockt. 1,8 Milliarden werden 2019 vom Bund für die Kosten der Unterbringung von Geflüchteten übernommen. Hier profitiert Everswinkel stark vom Einsatz der Bundesregierung für die Kommunen“, zeigte Daldrup auf.

Bürgermeister Seidel habe bei dem Gespräch darauf aufmerksam gemacht, dass sich auch die Gemeinde Everswinkel mit einem Antrag um Fördermittel aus dem Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ beworben hat (die WN berichteten). „Die Festhalle ist ein wichtiges Gebäude, welches über die Gemeindegrenzen hinaus strahlt. Fördermittel würden uns dabei helfen, diesen wichtigen Baustein für das gesellschaftliche Miteinander nachhaltig zu stärken“, habe Seidel Daldrup um Unterstützung gebeten.

Daldrup habe sich für den konstruktiven Austausch bedankt und dem Bürgermeister seine Unterstützung bei dem Antrag auf Fördermittel für die Festhalle zugesagt – auch wenn das Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ „massiv überzeichnet“ sei.