Neben den mittlerweile bekannten Frühlingsrollen gab es jedoch auch weniger bekannte Speisen, wie zum Beispiel „Gyoza“ (japanische Teigtaschen,) oder „Kyuri no suzuka“ (japanischer Gurkensalat). Hinzu kamen dann noch Erdnusskroketten, Maisbällchen sowie unter anderem Futo-Maki, ein in ein Blatt Seetang eingerolltes Sushi-Gericht, das in mehrere Portionen aufgeteilt wird.

Einige weitere Speisen folgten, wobei – was die Gewürzzutaten betrifft – auch an Knoblauch nicht gespart wurde. Hier und da ein wenig Reiswein als Geschmacksverstärker durfte dann auch nicht fehlen. Zum Schluss wurden die einzelnen Gerichte dann gemeinsam in gemütlicher Runde probiert. Auch diese Kochaktion war wieder ein voller Erfolg, nicht zuletzt aufgrund der guten Vorbereitung durch Köchin Deipenwisch. Man darf gespannt sein, welches Land im nächsten Jahr ausgewählt und mit typischen Gerichten „besucht“ wird.