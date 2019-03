Magere Zeiten in Sankt Magnus

Orts- und Kirchengeschichte sind in Everswinkel – wie vielerorts – fest miteinander verwoben. „Generationen von Heimatforschern und Geschichtsinteressierten haben versucht, sich anhand von Quellen und Interpretationen ein Bild von der Entstehung ihrer Heimat zu machen. Oft sind aber weit zurückliegende Ereignisse nur noch mit wenigen Dokumenten belegt.“ Mit Hilfe des Geistlichen und Kirchenhistorikers Norbert Köster soll beleuchtet werden, wie es bis zum Bau der heutigen Pfarrkirche im Jahre 1489 um das kirchliche Leben in Everswinkel bestellt war und welche Vorgeschichte zum Bau des Gotteshaus an diesem Ort geführt hat.

Köster wurde 1967 in Ibbenbüren geboren und studierte von 1986 bis 1991 Theologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät Münster und an der Katholischen Fakultät der Abtei Dormitio in Jerusalem. 1993 wurde Köster zum Priester geweiht. Er war Kaplan in Sendenhorst und Warendorf bevor er im Jahr 2000 zum Promotionsstudium im Fach Kirchengeschichte freigestellt wurde. Von 2013 bis 2016 war Norbert Köster Akademischer Oberrat am Lehrstuhl für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte. Im Mai 2015 habilitierte er sich und wurde zum Privatdozenten ernannt. Von 2015 bis 2018 war er als Nachfolger von Norbert Kleyboldt Generalvikar der Diözese Münster. Die Kirchengemeinde St. Magnus / St. Agatha freut sich sehr, dass sie mit Norbert Köster einen Blick in diese „mageren Zeiten“ werfen kann und lädt alle Interessierten ein, sich an diesem Abend in die Zeit vor tausend Jahren zurückversetzen zu lassen. Der Eintritt ist frei.

Die Reihe wird vor und während der geplanten Renovierung der Pfarrkirche mit monatlichen Veranstaltungen fortgesetzt. Die Bekanntmachung erfolgt jeweils in den Pfarrmitteilungen und in der Tagespresse. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei. Die Kirchengemeinde freut sich aber über weitere Spenden für die Renovierung. Spendenkonto: IBAN: DE 90 4006 0265 0003 9520 00; BIC: GENODEM1DKM (Darlehnskasse Münster eG); Stichwort: „Spende Renovierung Sankt Magnus“. Für alle namentlich gekennzeichneten Spenden werden durch das Pfarrbüro Spendenbescheinigungen ausgestellt.