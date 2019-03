Ein Brückenbauer der Versöhnung in Europa

Von 1965 bis 1992 wirkte Abel in Wolbeck als leidenschaftlicher Pädagoge, bis ihn nach der Wende der Ruf an die Gartenbauschule in Dresden-Pillnitz erreichte und er maßgeblich an der Integration dieser Schule in die Bildungslandschaft in Deutschland mitwirkte.

70 Jahre lang war Abel Mitglied der Kolpingsfamilie, 48 Jahre lang Mitglieder der CDU. Engagement auch in der Kirchengemeinde. Abel gehörte dem Pfarrkomitee an, das 1972 den St. Agatha-Kindergarten auf den Weg brachte. Zudem hat er sich von 1973 bis 1979 als Mitglied des Kirchenvorstandes St. Agatha für die Gemeinde eingesetzt. Auch danach galt sein Interesse der dörflichen Gemeinschaft. Abel war Gründungsmitglied des Bürger-Teams Alverskirchen. „Besonders lagen ihm immer Blumen bzw. das Grüne am Herzen. Während seiner aktiven Zeit veranstaltete er, im Namen des BTA, unter anderem diverse Vorgarten- und Blumenschmuckwettbewerbe, deren Bewertungskommissionen er immer hochkarätig besetzte“, erinnert sich BTA-Sprecher Peter Kretschmer. „Mit Herrn Abel verliert das BTA ein besonderes Mitglied der ,ersten Stunde‘. Wir werden seinen Einsatz für Alverskirchen stets in guter Erinnerung behalten.“

Nach seiner Gärtnerlehre in Fulda bereitete sich Abel auf die Meisterprüfung vor, studierte in Weihenstephan und an der pädagogischen Hochschule in Wilhelmshaven. 1964 hatte der Direktor der Gartenbauschule in Orleans Claude Leforestier anlässlich eines Besuches mit seinen Schülern in der Partnerstadt Münster die Idee, einen zweisprachigen Unterricht in der Meisterschule durchzuführen. Adalbert Abel von der Gartenbauschule Wolbeck setzte diesen Vorschlag sofort um, und 1968 beschlossen Leforestier und Abel anlässlich eines internationalen Treffens in Cannes gemeinsam die Idee der Verständigung und der Jugendbegegnung zwischen den europäischen Ländern voranzutreiben, erinnert sich Johannes Peperhove, Ehrenpräsident der Arbeitsgemeinschaft Europäischer Gartenbaulehrerinnen und Gartenbaulehrer. 1970 erfolgte in Saint Germain-en-Laye die von Abel und Leforestier, Präsident des Verbands der gartenbaulichen, land-, forst- und hauswirtschaftlichen Schulen in Frankreich vorbereitete Gründung der Arbeitsgemeinschaft Deutsch-Französischer Gartenbaulehrer. Auf deutscher Seite übernahm Abel die präsidiale Leitung von 1970 bis 1990. Studienfahrten wurden jedes Jahr zwischen den beiden Ländern vor allem durch Abel organisiert. Über 10 000 Jugendlichen wurde so die Möglichkeit gegeben, das jeweils andere Land besser kennenzulernen.

1995 haben Marcel Gegu von der UNREP in Paris und Adalbert Abel aus Alverskirchen eine Zusammenstellung von hohem Wert herausgegeben: 500 Worte in französischer und deutscher Sprache für junge Gärtner. Ein Fachvokabular, das in weitere Sprachen übertragen wurde. „Ein wahres Leuchtturmprojekt für die gärtnerische Jugend in Europa“, so Peperhove. Die Verdienste von Abel und Leforestier wurden 1995 durch den Zentralverband Gartenbau mit der Ernst-Schröder-Münze gewürdigt, die höchste deutsche Auszeichnung des Gartenbaus. Der gärtnerische Berufsstand im Münsterland ehrte Adalbert Abel als ersten Träger mit der Heinrich-Krabbe-Plakette. „Höchste Ehrungen erhielt Abel auch in Frankreich; denn er war der Motor der Zusammenarbeit und des Austausches von jungen Gärtnern nicht nur in Frankreich und Deutschland, sondern in Europa.

„Der Europäische Gartenbau verneigt sich in großer Dankbarkeit vor der Lebensleistung von Adalbert Abel. Sein Einsatz kann nicht hoch genug eingeschätzt werden“, so Peperhove. „Die Versöhnung vor allem zwischen Frankreich und Deutschland nach dem Kriege und letztlich die Freundschaft und Zusammenarbeit vieler europäischer Länder ist eng mit dem Namen Adalbert Abel verbunden.“

Die Beisetzung fand am gestrigen Montagnachmittag statt.