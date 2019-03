Ein stilles Örtchen und ein Schatz

Das Lustspiel in vier Akten von Eugen Schmidt enthält nämlich so einige komische Szenen. Neun Laiendarsteller werden auf der Bühne zu sehen sein, wenn das von Ludger Quinter ins Münsterländer Platt übersetzte Theaterstück am Samstag, 23. März, uraufgeführt wird. Ausgerechnet eine Toilette wird im Fokus der Geschichte stehen. Da das Pfarrhaus saniert wird und sich auch das gewisse Örtchen im Umbau befindet, stellt der Nachbar und Bürgermeisteranwärter Buschle seine entsprechende Einrichtung zur Verfügung. Nun müssen alle, die mal müssen, durch das Wohnzimmer der Familie und bekommen dabei allerlei Kurioses und Geheimnisvolles mit. Außerdem, und das verrät schon der Titel des diesjährigen Stücks, wird ein mysteriöser Kirchenschatz gefunden.

„Schon bei den Proben haben wir herzhaft gelacht“, erzählt Gerhard Hillebrand, der bereits zum zweiten Mal Regie bei der Kolping-Spielschar Everswinkel führt. Die Darsteller würden ihre Rollen perfekt verkörpern und hätten selbst jede Menge Spaß an der Aufführung. Ziemlich amüsant seien zum Beispiel die Geheimnistuereien von Clemens (Günter Glose ) und seiner Tochter Vera Buschle (Tiana Termühlen). In diesem Jahr werden neben Glose und Termühlen noch Brigitte Serries, Josef Cremann, Erich Heitmann, Johannes Rieping, Britta Becker, Bernhard Stumpe und erstmals auch Katja Becker auf der Bühne stehen. Im Hintergrund arbeiten Mechthild Hagenkötter (Souffleuse), Claudia Kretschmann (Maske), Gerhard Hillebrand (Regie), Lutz Stumpe, Theo Stelthove, Ludger Lindart (alle Bühnenbild), Florian Glose (Kasse), Bernd Tertilt (Fotos), Franz-Josef Kröger (Plakate, Eintrittskarten, Programmheft), Helmut Maas (Videotechnik) sowie Stefan König mit. Letzterer teilt sich mit Bernhard Stumpe die Gesamtleitung.

Bei den Intensivproben am vergangenen Wochenende haben die Darsteller dem etwa zweieinhalbstündigen Theaterstück den letzten Schliff gegeben. Ein paar Kleinigkeiten wurden optimiert und technische Tücken behoben. Jetzt warten alle nur noch auf die berühmten zwei Worte: „Vorhang auf!“

Wer sich das plattdeutsche Schauspiel in der Festhalle ansehen möchte, hat am Samstag um 19.30 Uhr und Sonntag um 15.30 Uhr die Gelegenheit dazu. Weitere Vorführungen sind am 30. März um 19.30 Uhr, am 31. März um 15.30 Uhr sowie am 7. April um 15.30 Uhr. Karten sind im Vorverkauf beim Verkehrsverein Everswinkel (Vitusstraße 8) zu einem Preis von acht Euro erhältlich.