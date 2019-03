Von Gazellen, Löwen und Affen

„Stress passiert vor allem in unserem Kopf.“ Die Faktoren, die zu einem gewissen Stress-Level beitrügen, seien unterschiedlicher Herkunft: beruflicher, sozialer oder gesundheitlicher Art. Gänzlich falsch sei es, diese zu ignorieren. Denn die erlernten Mechanismen seien noch genau wie jene der Steinzeit: Angriff, Flucht oder Totstellen. Dabei, so merkte Stork schmunzelnd an, sei es wohl weniger ratsam, dem Chef in einer unangenehmen Situation mit der sprichwörtlichen Keule gegenüberzutreten. Eine Patentlösung zur Stressprävention gebe es zwar nicht, doch schon kleinere Übungen könnten Abhilfe schaffen. „Entspannung hat nicht immer damit zu tun, dass ich mir dafür wahnsinnig viel Zeit nehme.“ Schon kurze Unterbrechungen der Arbeitsroutine seien ein wichtiger erster Schritt.

Grob umrissen gebe es drei Verhaltenstypen unter den Menschen: Der Gazellentyp setze auf soziale Bindung und einen regen Austausch mit seinen Mitmenschen. Die Anwesenheit des Löwentyps hingegen falle die meiste Zeit kaum auf. Erst kurz vor Toreschluss starte der voll durch und versuche, auf der Zielgeraden die geforderten Ergebnisse zu erreichen – inklusiver cholerischer Ausbrüche im Falle des Misserfolgs. Einen ganz anderen Ansatz wähle demgegenüber der Affentyp. Der beobachte das (Arbeits-)Umfeld, brauche Ruhe und handle sehr zurückhaltend. Anderen Personen gehe dieser bewusst aus dem Weg. „In einem durchschnittlichen Betrieb haben Sie immer ein paar Leute von diesen drei Typen. Es ist offensichtlich, dass es da zu Konflikten kommen kann.“ Der ruhig arbeitende Affentyp etwa treffe auf den extrem kommunikativen Gazellentyp. „Nicht alles, was Ihnen persönlich gut tut und für Entspannung sorgt, sagt auch anderen Leuten zu.“ Entsprechend sei auch der Ratschlag, zum Ausgleich Sport zu treiben, irreführend.

Ein beliebtes Beispiel sei das Thema Rauchen. Ein Kollege habe im Rahmen eines Nichtraucher-Seminars drastische Aufnahmen rund um die Folgen des Rauchens präsentiert. Nach wenigen Minuten hätten sich die Reihen der Teilnehmer deutlich gelichtet. „Wenn ich sowas sehe, kriege ich Stress – und will sofort eine rauchen. Sie müssen verstehen, wie dieser Mechanismus in Ihrem Kopf funktioniert.“ Das Aufhören mit dem Rauchen sorge für ein anderes Problem: Wie soll die für das Rauchen benötigte Zeit nun genutzt werden? „Ihr Kopf wird Dinge immer nur annehmen, wenn er sich sagt, dass er etwas davon hat.“ Denn, so schloss Stork die Schulung, eines müsse über den Menschen doch festgehalten werden: „Wir sind Meister im Ausredenmachen und Verdrängen.“