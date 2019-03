Sieben neue Einsatzkräfte

Die Feuerwehr Everswinkel freut sich über zwei Kameradinnen und fünf Kameraden der Löschzüge Everswinkel und Alverskirchen die jetzt tatkräftig im Einsatzdienst unterstützen können. Für den Löschzug Everswinkel: Mario Hobsch , Thomas Lokau , Henriette Winter, Thorsten Altefrohne, und Niels Egener; für den Löschzug Alverskirchen Katharina Hagemann und Michael Schlüter.

Jeweils am Mittwochabend und Samstagnachmittag wurden in Theorie und Praxis alle notwendigen Grundlagen erlernt. Die Ausbilder kamen dabei jeweils aus den Feuerwehren der Ausbildungsgemeinschaft. Neben den rechtlichen Grundlagen, der Fahrzeug- und Gerätekunde, den Grundlagen von Retten und Selbstretten, der Ersten Hilfe und den Gefahren der Einsatzstelle gehörten noch die theoretischen Grundlagen des Verbrennnungs- und Löschvorganges zum ersten Ausbildungsblock, der noch in 2018 mit einer theoretischen und praktischen Prüfung abgeschlossen wurde.

Im zweiten Ausbildungsblock wurden ab Anfang 2019 die Grundlagen der Mechanik und in praktischen Übungen das Vorghen in verschiedenen Einsatzsituationen bei der Brandbekämpfung und der technischen Hilfeleistung erlernt und geübt. Alle beteiligten Teilnehmer sowie alle Ausbilder ließen den Samstagabend dann gemütlich im Gerätehaus Alverskirchen ausklingen.

Wer Interesse hat, bei der Feuerwehr mitzumachen, ist stets willkommen und kann einfach mal montags ab 19.30 Uhr am Feuerwehrgerätehaus vorbeikommen. Im September beginnt ein neuer Grundlehrgang. Ansprechpartner für den Löschzug Everswinkel ist Markus Averbeck (Mail: zf-ev@feuerwehr-ev.de) für den Löschzug Alverskirchen Alexander Wiesmann (Mail: zf-alv@feuerwehr-ev.de)