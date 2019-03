Von „Ruhestand“ keine Rede

Die WN haben ihn anlässlich seines Geburtstages und knapp 20 Jahre nach seinem Ausscheiden aus dem Amt besucht. Dabei war schnell spürbar: Der frühere Verwaltungschef ist der Kommunalpolitik immer noch eng verbunden. Seine Ansichten, Einschätzungen und Vorstellungen zum aktuellen Geschehen offenbaren einen Menschen, der vom „Virus Kommunalpolitik“ befallen war und ist.

„Aufgrund meiner Erfahrungen in den Kreisverwaltungen Münster und Warendorf habe ich mir die Aufgabe als Gemeindedirektor zugetraut und mich deshalb beworben“, erinnert sich Walter an 1976. „Bei meiner Vorstellungsrede habe ich nicht nur an die Ratsmitglieder gedacht, sondern ich habe mich auch bewusst in die Schuhe der zahlreichen Besucher der Ratssitzung gestellt“, sieht er eine Erklärung für den Zuschlag auf diesen Posten. „Denn als Favorit wurde ich vorher nicht gehandelt.“ Natürlich hatte er bestimmte Vorstellungen über die Schwerpunkte seiner künftigen Tätigkeit, aber das Thema „Umgehungsstraße“ habe ihn sofort in Beschlag genommen und sein Verhandlungsgeschick außerordentlich gefordert.

Ähnlich sei es ihm beim Vitus-Bad ergangen „Ein Lehrschwimmbecken, wie es die damaligen Landes-Bestimmungen vorsahen, kam für mich nie in Frage“, lässt er sein Image als gewiefter Stratege und Taktiker erkennen. „Beim Bemühen um die Zustimmung der SPD-Landesregierung haben alle an einem Strang gezogen“, lobt er die Unterstützung der Politik und vergisst auch nicht den Namen des damaligen Fraktionschefs der SPD , Günter Meier zu erwähnen. Viele Projekte prägen die Ära Walter. „Ich habe bei meinen Initiativen und Vorschlägen immer dafür gesorgt, dass die Ratsmitglieder durch die Vorlagen zur Sitzung ausführlich informiert wurden“, sieht er ein Erfolgsrezept für seine Arbeit. „Auch die in dieser Zeit oft sehr kontrovers geführten Diskussionen haben letztlich zu den vielen guten Ergebnissen beigetragen.“ Diese konstruktiven Auseinandersetzungen vermisse er aktuell manchmal im Rathaus.

1999 stellte sich Hermann Walter nicht mehr zur Wahl für das Bürgermeisteramt. Wer ihn aber kennt, weiß: Ruhestand ist nichts für den ehemaligen „ersten Bürger“ Everswinkels. „Von Bürgermeisterkollegen habe ich den Hinweis und auch die Ermunterung erhalten, mich auf dem Posten des Vorstandes der ,Grundstücks und Gebäudemanagement AG‘ zu bewerben“, erzählt der augenscheinlich immer noch körperlich und geistig sehr fitte Senior. Mit den Volksbanken im Kreis Warendorf und der Kreishandwerkerschaft ist diese Aktiengesellschaft als Dienstleister für Bauherren und Grundstücks- und Immobilieneigentümer im Kreis Warendorf damals gegründet worden. Bei dieser Aufgabe konnte er natürlich von seiner bisherigen Tätigkeit enorm profitieren.

Sieben Jahre hat er diese anspruchsvolle Funktion wahrgenommen. Menschen mit der Agilität eines Hermann Walter ziehen natürlich auch Aufgaben im Ehrenamt oft magisch an. „Seit 2003 bin Sprecher des dreiköpfigen Vorstandes der „Stiftung Heidhorn“ spricht er über seine immer noch aktuelle ehrenamtliche Tätigkeit. Diese Stiftung hat sich der Verwaltung und der Erhaltung des ehemaligen Gutes in Hiltrup verschrieben.

Seine körperliche Fitness hat der frühere Verwaltungschef sicher auch seinem langjährigen Tennisspiel zu verdanken. Vor ein paar Jahren ist er auf Golf umgestiegen. Man trifft ihn etwa fünf Mal in der Woche auf dem Golfplatz. „Ich habe inzwischen richtig Spaß an dieser Sportart gefunden“, zeigt sich der jetzt 80-Jährige zufrieden über den Einstieg in diesen für ihn neuen Sport.

Natürlich hat Hermann Walter auch eine Meinung zur aktuellen Ortsentwicklung und der Planung der neuen Baugebiete. „Ich wünsche mir mehr Visionen zur Entlastung der Nord-Süd-Verbindung“, verweist er auf die kürzlich erneut angesprochene südliche Ringstraße. „Über dieses Projekt haben wir uns im Rathaus schon vor vielen Jahren Gedanken gemacht“, unterstreicht er sein ungebrochen reges Interesse an der aktuellen Kommunalpolitik.