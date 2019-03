Die wegweisenden Jahre für Everswinkel

Das Lob in den höchsten Tönen bei seiner Verabschiedung – formuliert unter anderem von Albert Leifert, Präsident des NRW Städte- und Gemeindebundes, von Regierungspräsident Dr. Jörg Twenhöven , von Landrat Dr. Wolfgang Kirsch und vom neuen Bürgermeister, Ludger Banken – führte deutlich vor Augen, welch ein Verwaltungs-Champion und kommunalpolitisches As da die Bühne verließ.

In jungen Jahren war Walter mit seiner Familie nach Everswinkel gezogen. Nach acht Monaten Tätigkeit im Hauptamt des Kreises Warendorf trat er mit 37 Jahren zum 1. September 1976 sein Amt als Gemeindedirektor an. 5 900 Einwohner waren es damals. Seine Führungsqualitäten und seine Überzeugungskraft zeigten sich schnell. Er agierte vorausschauend und mit sicherem Gespür für notwendige Entwicklungen. Unter seiner Regie entwickelte sich Everswinkel von einer „Schlafgemeinde“ vor den Toren Münsters zu einer pulsierenden Kommune, die für Häuslebauer und Gewerbetreibende zum Anziehungspunkt wurde. Er erkannte früh: Kinder von Vitus-Bürgern sollten auch die Möglichkeit haben, ihren Traum vom Eigenheim in der Gemeinde zu verwirklichen und nicht wegziehen zu müssen. Nach Abschaffung der kommunalen Doppelspitze wurde Walter im Juni 1996 zum hauptamtlichen Bürgermeister gewählt.

Mit dem Namen Hermann Walter sind zahlreiche Projekte und Weichenstellungen in der Gemeinde verbunden. Der Bogen reicht von Dorfkern-Erneuerung, Rathaus, Heimathaus, Kehlbachhalle und Sportanlagen über die Umgehungsstraße, Wohngebiete und Gewerbeansiedlungen bis zum Seniorenzentrum, zum Haus der offenen Tür und zum Vitus-Bad. Die beiden Letztgenannten gar Meilensteine mit landesweiter Vorreiterrolle. Nur der Traum vom Gymnasium vor Ort blieb ein solcher – gescheitert am mangelnden Elterninteresse des damaligen Jahrgangs.

Seine volle Konzentration galt gesunden Gemeindefinanzen. „Wir können im politischen Bereich so viel diskutieren wie wir wollen: Wenn die Gemeindefinanzen keinen Spielraum zulassen, ist Gemeindeentwicklung im investiven Bereich passé.“ Aber er betonte ebenso: „Wenn alle Städte und Gemeinden nur noch sparen, sparen wir die Wirtschaft kaputt.“ In Everswinkel wurde stetig investiert, ohne in die Schuldenfalle zu tappen.

Walters vielfältige Kontakte durch vielfältige Aktivitäten jenseits der Gemeindegrenzen etwa im Präsidium des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes sowie in der Münsterland-Konferenz nutzte er für das Wohl der Gemeinde. Ihm gelang es, Everswinkel an Zuschusstöpfe und Landesgelder heranzuführen, die andere nicht einmal kannten. Als gewiefter Stratege schaffte er es, gesetzte Ziele auch zu erreichen. Regierungspräsident Twenhöven griff diese Gabe in seiner Laudatio damals auf und bezeichnete Walter augenzwinkernd als „in der Wahl seiner Mittel nicht immer zimperlichen Gesprächspartner“. Mit Zufriedenheit und Wehmut gleichermaßen verabschiedete sich Walter 1999: „Was kann zufriedener machen, als einen Beruf zu einem Zeitpunkt zu beenden, den man selbst wählt, und eine abgerundete Arbeit zu übergeben, die man im Wesentlichen gut gemacht hat.“