Die Mannschaften bestanden jeweils aus zwei Spielern bzw. -spielerinnen und einer Einwechselkraft. In der Altersklasse unter zwölf Jahren dürfen noch Jungen und Mädchen in einer Mannschaft zusammen spielen. Zunächst wurden alle Teilnehmer durch Eva und Georg Kemker von der Turnierleitung begrüßt. Punkt 10 Uhr wurde angepfiffen. Gespielt wurde in drei Gruppen zu je vier Mannschaften nach dem Prinzip jeder gegen jeden. „Die Mannschaften waren mit großem Einsatz und viel Spielfreude bei der Sache und sorgten für spannende Begegnungen auf den drei Spielfeldern“, heißt es im Turnierbericht der DJK Rot-Weiß.

Dank der engagierten Eltern der Alverskirchener Mannschaften konnte ein kleines Büfett zur Stärkung der Kinder und Zuschauer angeboten werden. Insgesamt stand natürlich das Volleyballspiel im Mittelpunkt. Viele Spiele waren hart umkämpft, bis sich dann doch immer ein Sieger herauskristallisierte.

In der Vorrunde hatte Ostbevern in den Gruppen jeweils die Nase vorn und sicherte sich damit für die Endrunde drei Plätze in der Spitzengruppe. Neben Sendenhorst wurde dort um die Plätze eins bis vier gespielt. Ostbevern I gewann das Turnier deutlich vor Ostbevern II und Sendenhorst. Alverskirchen belegte mit seinen zwei Mannschaften die Plätze neun und elf. Die Spieler und Spielerinnen wurden bei der Siegerehrung jeweils mit einer Urkunde und etwas Süßem belohnt. „Insgesamt war das Turnier ein voller Erfolg, der bei den Gastmannschaften und dem Gastgeber für gute Stimmung sorgte.“ Die Volleyball-Abteilung freut sich nun auf das nächste Turnier, das am Samstag, 23. März, in Warendorf stattfindet.