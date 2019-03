Jagdhorn-Bläser machen ein Angebot

Jetzt startet eine neue Ausbildung. „Auch wenn wir immer wieder in der Vergangenheit Neuzugänge verzeichnen konnten, so wird jedoch ein gewisser Teil durch berufs- und altersbedingte Abgänge aufgezehrt. Daher ist es wichtig, neue Bläser für uns zu begeistern, um auch in der Zukunft die Tradition des Jagdhornblasens pflegen zu können.“ Rosier habe schon Rückmeldungen von Interessierten erhalten, „die jedoch nicht in das kalte Wasser eines laufenden musikalischen Betriebes geworfen werden wollten, sondern richtigerweise erst einmal die Grundlagen erlernen möchten“, erläutert er den Hintergrund des neuen Kurses.

Der startet am Montag, 25. März, um 18.30 Uhr in der Festhalle. „Sollte jemand mitblasen wollen aber kein Jagdhorn zur Verfügung haben, werden wir für ein Leihinstrument sorgen. Das ist kein Hinderungsgrund“ unterstreicht auch der Vorsitzende Günter Lange.

„Unser Ziel ist es, dass der Teilnehmer des Anfängerkurses nach einem halben bis einem Jahr die Jagdleit-Signale beherrscht.“ Nach diesem Grundkursus bestehe dann die Möglichkeit, das „Bläserhutabzeichen“ zu erwerben. „Nach etwa zwei Jahren sollten die Kursusteilnehmer soweit sein, dass sie in die Hauptgruppe integriert werden können“, fasst Rosier den Rahmen der Ausbildung zusammen. Zurzeit besteht das Everswinkeler Bläserkorps aus 20 Mitgliedern. Der gesamte Verein würde sich freuen, wenn diese Zahl in naher Zukunft erheblich gesteigert werden könnte.