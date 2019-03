Gemeinsam mit den Pfadfindern aus Warendorf und der Abteilung Boule-Klack 09 des SV Drensteinfurt räumten sie den mit je 800 Euro dotierten 1. Preis ab. Die beiden ehrenamtlichen Leiterinnen Jana Pohl und Anna Glatzel nahmen den Glaspokal bei der Feierstunde im Sparkassen-Forum in Warendorf stellvertretend in Empfang.

Der alle zwei Jahre ausgelobte Preis stand in diesem Jahr unter dem Motto „Do it – jung und engagiert“. In den Tanzgruppen, die 2011 gegründet wurden, erleben mittlerweile über 100 Kinder, Jugendliche und Erwachsene die gemeinsame Freude an Musik und Bewegung.