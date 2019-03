In der Neuwahl wurden Anja Eckel als Vorsitzende und Norbert Vechtel als stellvertretender Vorsitzender in den Vorstand gewählt. Mit Susanne Richter gibt es ein neues Gesicht als Schriftführerin, und Friedhelm Enseling wurde mit großer Zustimmung zum alten und neuen Kassenprüfer bestätigt. Insgesamt war es ein gut besuchter Mitgliederabend in der Verbundschule, bei dem die Rechenschaftsberichte und die Verwendung der Gelder in der Tagesordnung erörtert wurden. „Erfreulich ist die Tatsache, dass es mehrere private Spender gibt, die den Förderverein der Verbundschule Everswinkel finanziell unterstützen“, heißt es in der Pressemeldung. Dafür wurde von allen Beteiligten ein herzliches Dankeschön ausgesprochen.