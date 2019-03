Mit dabei waren Agnes Mathmann und Mandy Galley aus Oelde, Natalie Neufeld aus Hamm, Daniela (Nele) Tirre aus Lippstadt und Nicole Wingerning aus Ahlen. Der Mix aus den verschiedensten lateinamerikanischen Musikrichtungen, sowie Hits aus den Charts, brachten die Halle zum Kochen. Es war rundherum ein gelungenes Event und viele fragten nach einer Wiederholung. Ina Sellars versicherte: „Es wird definitiv eine Wiederholung geben!“

Wer auch Spaß am Tanzen und Fitness hat und aus der Umgebung von Alverskirchen kommt darf gerne zu einer kostenlosen Schnupperstunde kommen. Zumba Fitness gibt es jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr in der Turnhalle in Alverskirchen. Es gibt die Möglichkeit Mitglied im Verein zu werden oder aber auch mit einer 10er-Karte unabhängig zu bleiben. Infos hierzu gibt es über die Geschäftsstelle, ✆ 0 25 82/6 57 20.