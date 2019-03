„Young Voices“, der neue Jugendchor aus Everswinkel, steht zu Beginn auf der Bühne, müssen doch die vier Mädels am nächsten Morgen wieder fit und ausgeschlafen zur Schule. Es sei denn, sie setzen sich wie andere Schüler auch für „ Fridays for Future “ ein. „Das entscheiden die Damen selbst“, schmunzelt Rainer Edelbrock , der musikalische Leiter des Chores. Überraschen werden sie das Publikum und das „Bühne-frei!“-Team ohnehin mit einer noch unbekannten Cup-Performance.

Merle Peters, eine junge Poetry-Slammerin aus Warendorf hat schon einige Bühnenerfahrungen und präsentiert eigene Texte und Gedankenblitze, die die 17-Jährige vor allen Dingen nachts schreibt – sei es über das Leben in einer kleinen Stadt wie Warendorf, die scheinbar keine Kneipen mehr hat, oder über die Notwendigkeit, Entscheidungen treffen zu müssen. Und nicht zuletzt über Schule als notwendiges, doch oft frustrierendes und lähmendes Übel.

Nach der Pause demonstriert Fingerstyle-Gitarrist Jay Minor virtuos sein Können auf der akustischen Gitarre. Titel verrät er noch nicht, das entscheide er ganz spontan, je nachdem, wie das Publikum mitgeht. Zum Schluss wirbeln „The Leftovers“ über die Bühne, drei Herren im mittleren Alter – Hans-Günter Dierksmeier, Jürgen Nüssler und Christian Zemella – singen, drummen und schwingen die E-Gitarre, nicht als letzter Rest dieses Events, sondern als die drei positiv Übriggebliebenen der sechsköpfigen Band „Buttons up“, die schon vielfach in Everswinkel aufgetreten ist. „Es wird schwungvoll“, verspricht Nüssler am Telefon, aber mehr verrät auch er nicht. Also lautet einmal mehr die Devise, sich überraschen zu lassen. Das gilt fürs Publikum gleichermaßen wie fürs „Bühne-frei!“-Team.

Beginn des Vergnügens ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.