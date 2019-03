Klares Ziel: Naturvielfalt erhalten

Die sorgfältige Biotoppflege sowie die damit verbundene notwendige Kooperation mit der Landwirtschaft gelte es zu stärken, so dass geeignete Rückzugsmöglichkeiten insbesondere für das heimische Niederwild wie etwa Hase, Kaninchen und Fasan entstünden. Aber auch jeder einzelne Bürger sollte sich verpflichtet fühlen, seinen Beitrag zur Erhaltung der Naturvielfalt zu leisten. Zur Brut- und Setzzeit (etwa ab Mai) sollte zum Beispiel kein Hund mehr unkontrolliert über Äcker, Wiesen und durch Waldflächen laufen, um die heimische Tierwelt nicht zu beunruhigen, betonte Bultmann . Mittels exemplarischer Hochrechnungen erläuterte er auch den Nahrungsbedarf von Raubtieren wie Fuchs und Marder und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Niederwildbestände.

Besonderes Augenmerk verdiene in diesem Zusammenhang der Waschbär, der in über der Hälfte der Reviere präsent und in seinem Bestand stark angestiegen sei; er verursache mitunter erhebliche Schäden an der heimischen Fauna und könne in den Siedlungsräumen zum Problem werden. Diese Umstände machen eine vermehrte Bejagung der Beutegreifer notwendig, aber dies sei nur ein Aspekt der Niederwildmisere verursachenden Faktoren.

Auch bei der Kommentierung der Streckenlisten durch den Vorsitzenden Josef Thiemann wurde deutlich, dass die intensive und verantwortlich durchgeführte Bejagung der Beutegreifer einen immer größer werdenden Stellenwert in den heimischen Revieren einnehme bzw. einnehmen müsse.

In seinem Grußwort berichtete Matthias Meckmann als Vertreter der Kreisjägerschaft über Entwicklungen auf Kreis.-und Landesebene und über aktuelle persönliche Veränderungen innerhalb der Kreisjägerschaft. Das traditionelle Taubenbrustessen bot eine willkommene Gelegenheit zu Gesprächen und die Möglichkeit, die präsentierten Gehörne in Augenschein zu nehmen. Thiemann richtete einen besonderen Dank an die Müssinger Reviere, ohne deren jagdliches Engagement und die Überlassung der Tauben das Taubenessen so nicht möglich wäre.

Hermann-Josef Schulze Zumloh wurde dann für seine 40-jährige Zugehörigkeit zum Hegering und zur Kreisjägerschaft von Thiemann geehrt. Matthias Witte und Robert Austermann wurden ebenso mit einer Urkunde und einer Nadel für ihre 25-jährige Zugehörigkeit geehrt. Martin Gödel schied nach langjähriger engagierter Vorstandsarbeit aus dem Vorstand aus. Einstimmig wurde Katharina Siemann als Beisitzerin gewählt.

Ehrung langjähriger Mitglieder (v.l.): Christian Austermann nahm die Urkunde für seinen Bruder Robert entgegen, Hermann-Josef Schulze-Zumloh, Vorsitzender Josef Thiemann und Geri Heitmann (Obfrau für Öffentlichkeitsarbeit). Foto: Hegering

Der stellvertretende Hegeringsleiter Marcel Kortenjan bedauerte das Dauerproblem der Vermüllung der Landschaft. Bei der diesjährigen Müllsammelaktion gemeinsam mit LOV und KLJB sei wieder einmal mehr deutlich geworden, dass sich die Umweltsensibilität in den vergangenen Jahren scheinbar nicht deutlich erhöht habe.

Die weiteren Berichte der Obleute spiegelten die Ereignisse und Veranstaltungen des auslaufenden Jagdjahres wider. André Rottmann stellte als Kassierer den Kassenbericht vor. Thorsten Schulze Tertilt bescheinigte als Kassenprüfer eine tadellos geführte Kasse und beantragte die Entlastung des Vorstandes. Als neuen Kassenprüfer wählte die Versammlung einstimmig Wolfgang Deckenbrock.

Auch für das anstehende Jagdjahr plant der Hegering zahlreiche Aktivitäten. Kortenjan nannte in seinem Ausblick neben den traditionellen Veranstaltungen wie Biwak, Hegeringschießen, Aktionstag am Mitmach-Museum und Müllsammelaktion auch einen Wildzubereitungskursus im Mai und einen Fallenlehrgang. Er bat um rege Beteiligung bei den Aktionen, auch um zahlreiches Erscheinen bei der Mitgliederversammlung der Kreisjägerschaft am 24. April um 19 Uhr in der Festhalle.