Und wie schon beim Erstlings-Werk „Question of Time“ (vorgestellt seinerzeit in den WN ) hat sich die Band das „Watt Matters Studio“ in Bielefeld ausgesucht. Die Produktion lag in den bewährten Händen von Henning Strandt. Der Titel des neuen Albums lautet „Beautiful Pain“.

Zur Veröffentlichung möchten Sängerin Sandra Batkowski , Pianist Thomas Kraß und Schlagzeuger Tobias Niester ein Live-Konzert geben. Sie werden das gesamte neue Album mit den zehn darauf enthaltenen Songs live vorstellen, und auch Lieder ihrer ersten CD werden zu hören sein.

„Beautiful Pain: Da wird sich der eine oder die andere bestimmt fragen, ,geht das überhaupt?‘ – schöner Schmerz?“, erläutert Sandra Batkowski und beantwortet dies mit einem eindeutigen „Ja!“ Es geht. „Die Texte und Lieder des Albums zeugen davon, dass es möglich ist, Schmerz auch als etwas Schönes zu empfinden. Durch den Schmerz zu erfahren, wie tief Liebe geht beispielsweise oder auch, wie sich Hilflosigkeit und Trauer in Freude und Dankbarkeit umkehren können.“

Wer mehr über die Songs erfahren möchte, hat die Möglichkeit, mit einer E-Mail an onlyinbetween@web.de mit dem Betreff „Newsletter“ selbigen zu abonnieren. Dann gibt es für jeden Abonnenten eine „akustische Führung“ durch das Album, heißt es aus Bandkreisen.

Zu Gast beim „Release-Konzert“ ist die Band „Sky Pilot“, die um 19 Uhr mit einem kleinen Set ebenfalls selbst geschriebener Lieder den Abend eröffnen wird. Im Anschluss wird dann die neue CD von „Only in Between“ das Licht der Welt erblicken. Nach der Live-Darbietung besteht die Möglichkeit, das Album zum Preis von 13 Euro zu erwerben. „Wir signieren die CD dann auch auf Wunsch. Vielleicht steigert das ja den Wert, falls wir mal reich und berühmt werden“, sagt Thomas Kraß augenzwinkernd. Der Eintritt zum Konzert ist frei.