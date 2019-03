Vorsitzender dringend gesucht

Geht es nach Heinemann , hätte er gerne bis Herbst Ersatz. Einen Nachfolger zu finden, gestaltet sich allerdings schwer, so dass er sich bereiterklärte bis zur regulären Vorstandwahl 2020 für den Posten bereitzustehen.

Nachdem die Mitglieder und Gäste die Nachricht verarbeitet hatten, nahm die Tagesordnung ihren normalen Verlauf. Burchard Schlüter überbrachte als zweiter stellvertretender Bürgermeister die Grüße der Gemeinde und fasste sich angesichts der langen Tagesordnung kurz. Er betonte jedoch die Wichtigkeit der Arbeit des Verkehrsvereins und als Betreiber der Post-Agentur bereits seit 1999.

Im Jahresrückblick wurden diverse Aktionen des Vereins in Erinnerung gerufen. Die Fackelwanderung, unterschiedliche Radtouren und die Waldschule, die erstmalig durch den Hegering geleitet wurde, stellen einen festen Bestandteil des jährlichen Programms dar. Neben den internen Veranstaltungen für Mitglieder hat der Verkehrsverein eine zentrale Aufgabe: den Fremdenverkehr in Everswinkel und Alverskirchen zu fördern. Hierfür ist das Werbemobil des Kreises in diversen Orten unterwegs gewesen, um Werbung für die „wunderbare münsterländische Landschaft von Everswinkel“ zu machen. Angefahren wurden unter anderem Duisburg, Herford, Borgholzhausen und Bochum.

Darüber hinaus beherbergt die Geschäftsstelle des Verkehrsvereins die Post-Agentur und die Servicestelle der Westfälischen Nachrichten. Ebenso erfolgen die Vermarktung des Mitmach-Museums und der Verkauf von Produkten der Freckenhorster Werkstätten, so dass der Verein als zentrale Kontaktstelle wahrgenommen wird. Täglich werde die Geschäftsstelle von 200 bis 300 Postkunden aufgesucht, und im vergangenen Jahr erfolgten 614 Beratungen vor Ort oder per Telefon.

Im Rahmen der Versammlung stellte Bernd Lütke Wöstmann vom Steuerbüro Loewe die Zahlen vor. Der Verein zählt derzeit 86 Mitglieder, wobei die Mitgliedsbeiträge natürlich nicht die größte Einnahmequelle darstellen. Die Hauptumsätze machte der Verein mit Provisionen für die Post-Agentur und die administrative Abwicklung für andere Organisationen. Zwar konnte das vergangene Jahr nur mit einem kleinen Defizit beendet werden, der Haushaltsplan für 2019 macht jedoch Hoffnung, dass das Jahr mit einem kleinen Plus abgeschlossen werden könnte. Die anwesenden Mitglieder hakten den Haushaltsplan einstimmig ab.

Bevor der offizielle Teil der Veranstaltung beendet wurde, gab der Vorsitzende einen kleinen Ausblick auf die kommenden Veranstaltungen. Die Osterwanderung, die für den 22. April geplant ist, ist noch in der Schwebe. Gewünscht ist eine Wanderung bis zum Mitmach-Museum, wo es unterschiedliche Angebote für Groß und Klein geben soll. Neben der traditionellen Radtour zur Pleistermühle ist in diesem Jahr eine „Swingolf“-Veranstaltung für die Mitglieder geplant. Abschließend appellierte Heinemann, dass er Unterstützung von allen bekomme, um einen Bürger aus Everswinkel für seinen Posten zu gewinnen.