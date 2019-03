Dörfliche Irrungen und Wirrungen

Mehr als 200 Besucher haben Platz genommen, um sich die launige Geschichte zu Gemüte zu führen. Das Besondere an diesem Stück ist, dass es von Ludger Quiter ins Münsterländer Platt übersetzt wurde und nun in der alten Sprache präsentiert wird.

Die Dialoge und somit die Handlung zu verstehen scheint für die meisten keine Herausforderung darzustellen. Alle lachen an den richtigen Stellen und quittieren die witzigen Szenen mit jeder Menge Beifall.

Es geht um ein altes Gotteshaus, das saniert wird. Im Zuge dessen stoßen Pfarrer Kassel (Josef Cremann), der italienische Restaurator und Schönling Salvatore Simonelli (Johannes Rieping) und Küster Lutz (Erich Heitmann) auf eine mysteriöse Kiste. Das Bühnenbild von Lutz Stuppe, Ludger Lindert und Theo Stelthove ist aufwendig gestaltet. Ein Zimmer mit Treppe nach oben und drei Türen, Bildern, Spiegel und einem Kruzifix an der Wand, einem Tisch mit Stühlen , Garderobe und einer Récamière.

Hier wohnen Ortsvorsteher Clemens Buschle (Günter Glose), dessen Ehefrau Elfriede (Brigitte Serries) und Tochter Vera (Tiana Termühlen) in unmittelbarer Nähe der Kirche sodass es nahe liegt, ihr stilles Örtchen zur Verfügung zustellen. Klar, dass alle Beteiligten nun in dem Häuschen aus und eingehen. Dank der Klospülung, die im Laufe des Abends mehrfaxch zu hören ist, bleibt der Zuschauer auf dem Laufenden, was die Frequentierung des WCs betrifft zumindest.

Vera bekommt durch Privatlehrerin Dorothea Oppermann (Katja Becker) Unterricht in Benehmen und Sprachen. Eigentlich aber träumt sie von einer Karriere als Model. Da kommt Salvatore ins Spiel. Er erzählt Vera von seinen guten Beziehungen zu einer Agentur in Mailand und macht schon mal leicht erotische Fotos.

Vater Clemens hat andere Sorgen. Er möchte als Bürgermeister kandidieren, kennt sich aber in Computerdingen nicht sehr gut aus und nimmt heimlich die Dienste bei Dorothea Oppermann in Anspruch, um seine EDV Kenntnisse zu verbessern und dadurch seine Chancen zu erhöhen. Logisch, dass das zu Spekulationen führt. Doch den echten Überblick hat die doch ziemlich neugierige Haushälterin Lucia Beller (Britta Becker). Sie hat alles und jeden im Blick und weiß Bescheid, was läuft. Glaubt sie zumindest.

Es ist gar nicht so die Handlung, die aus diesem Stück ein Erlebnis macht. Die plätschert eher so dahin. Es ist das komödiantische Talent des kompletten Ensembles. Sie feixen, ziehen erstaunt die Brauen hoch, schmeicheln und jammern. Und all das nimmt man den Hobbydarstellern ab. Dass Platt gesprochen wird, erhöht den Faktor Humor noch um einiges. Die Akteure könnens, da besteht kein Zweifel.

Die Theaterfreunde haben ihren Spaß, lachen viel und genießen den humorigen Abend. Auch ein wenig Lokalkolorit sowie die Liebe sind mit im Spiel und sorgen für Erheiterung.

Als der geheimnisvolle Schatz dann endlich auftaucht ist er auch schon wieder weg. Oder doch nicht? Das bleibt spannend, denn es gibt noch weitere Vorführungen am 30. März um 19.30 Uhr, 31. März um 15.30 Uhr sowie am 7. April um 15.30 Uhr. Karten sind im Vorverkauf beim Verkehrsverein Everswinkel (Vitusstraße 8) zu einem Preis von acht Euro erhältlich.

Die Premiere jedenfalls ist geglückt. Es gibt nach knapp drei Stunden lang anhaltenden Beifall seitens des begeisterten Publikums. Der hochverdiente Lohn für die wochenlange Probenzeit der Spielschar der Kolpingfamilie unter der Regie von Gerhard Hillebrand.

Die Erlöse, die die Kolping-Spielschar mit ihren Aufführungen erzielen, kommen übrigens seit Jahren der örtlichen Jugendfeuerwehr und dem therapeutischen Reiten zugute.