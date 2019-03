Everswinkel -

Insgesamt 48 Teilnehmer zählte das traditionelle, jährlich vom Bürgerschützen- und Heimatverein ausgerichtete Doppelkopf-Turnier am vergangenen Freitagabend in der Gaststätte Arning. Im dritten Jahr in Folge konnten wieder zwölf Tische und mehr besetzt werden.