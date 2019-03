Dem Münsteraner Jazz-Publikum sind alle drei Musiker bestens bekannt. Sie konzertieren international in unterschiedlichen Formationen und setzen dabei ihre besonderen „Duftmarken“. Diese Besetzung nun stellt eine besondere Begegnung der drei hochkarätigen Musiker dar. Das Klangbild im Spannungsbogen von der filigranen Stimme Nikola Maternes über das groovige Gitarrenspiel Axel Zinowskys bis hin zur tiefgründig brummenden Bass-Klarinette Wolfgang Bleibels verspricht einen außergewöhnlichen Konzertabend.

Die Freude ist groß beim Arbeitskreis Musik des Kulturkreises Everswinkel, das Trio „LePlay“ am Freitag, 5. April, im Gasthof Arning in Everswinkel präsentieren zu können. „LePlay“ spielt Lieblingssongs, Eigenkompositionen und Jazzstandards – ganz nah und in der spannenden Trio-Besetzung Gesang, elektrische bzw. akustische Gitarre sowie Bass-Klarinette/Sopran-Saxofon. Freunde entspannter Musik sind eingeladen, sich von einer Musik verzaubern zu lassen, die an Smooth-Jazz-Größen wie Katie Melua und Norah Jones erinnert.

Tickets zu diesem wundervoll relaxten Abend gibt es online unter localticketing.de sowie bei den Vorverkaufsstellen von localTicketing in Münster (jeweils 16 Euro plus Gebühr) und bei Schreib- und Spielwaren Föllen in Everswinkel für 17 Euro. Der Preis an der Abendkasse beträgt 20 Euro.

Beginn des Konzerts am 5. April ist um 20 Uhr im Gasthof Arning (Vitusstraße 10), der Einlass erfolgt ab 19 Uhr.