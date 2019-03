Reiter rundum zufrieden

Im Landhaus Bisping hatten sich zahlreiche Mitglieder eingefunden, um den Ausführungen des Vorstandes beim Jahres- und Kassenbericht und beim Ausblick auf das laufende Jahr zu folgen. „Was uns besonders freut, ist die große Beteiligung unserer Jugend“, zeigte sich der Vorsitzende Peter Grunert erfreut.

Die Wahlen zum Vorstand waren von Kontinuität geprägt. Der Vorsitzende, Peter Grunert wurde ebenso wie Sportwartin Saskia Schoster einstimmig für die nächsten zwei Jahre gewählt; so wie auch die neue Schriftführerin Anna Friederike Noack, die mit Doris Prominski (frühere Schriftführerin) die Positionen tauschte. Verabschiedet aus dem Vorstand wurde Dirk Webbeler, der aktuell beruflich stark eingebunden ist und sich eine Auszeit von der Vereinsarbeit nimmt. Ein Dankeschön ging auch an Andre Horstmann, „dem Mann für alle Fälle, auf den man sich in schwierigen Situationen stets verlassen kann“, so Grunert.

Im Jahresbericht 2018, den Monika Vadder in der Funktion als Jugendwartin sowie Friederike Stähler als stellvertretende Vorsitzende abwechselnd gestalteten, wurden die vielen Eckdaten des vergangenen Jahres vom eigenen Turnier über den Herbstritt bis zur Nikolausfeier noch einmal in Erinnerung gerufen.

Der sportliche Rückblick auf die vergangene Turniersaison schloss sich nahtlos an, der wieder einmal von Saskia Schoster in Form einer Powerpoint-Präsentation informativ gestaltet wurde. Höhepunkte des Turnierjahres waren die Teilnahme an der Kreis-Jugendstandarte in Warendorf, das eigene Turnier mit Prüfungen bis zur Klasse S, die hervorragenden Platzierungen im Dressurpokal der Sparkassen im Kreis Warendorf (5. Platz) sowie der 4. Platz bei der Kreismeisterschaft in Vornholz.

Der Vorstand des Reitvereins mit (v.l.) Till Möller (Beisitzer), Doris Prominski (Beisitzerin), Julia Grunert (stellv. Jugendwartin), Monika Vadder (Jugendwartin), Saskia Schoster (Sportwartin), Anna Friederike Noack ( neue Schriftführerin), Diana Harhoff (Beisitzerin), Julia Leifeld (Beisitzerin), Rita Weis (Kassiererin), Friederike Stähler (zweite Vorsitzende), Peter Grunert (erster Vorsitzender); es fehlt: Katrin Suttorp. Fotos: Reit- und Fahrverein

Julia Grunert berichtete über die gelungene Veranstaltung der Kreismeisterschaft Voltigieren auf der heimischen Vereinsanlage. Auch dort holten die eigenen Voltigierer Titel und vordere Plätze. Insgesamt konnte der Reitverein mehr als 300 Platzierungen mit rund 40 Turnierstartern erzielen. Besonders erfreulich war auch der Zuwachs in den Klassen M und S. Freude bereitete auch der Erfolg von Johanna Horstmann als Vize-Kreismeisterin U25 Springen. Um diesen positiven Trend beizubehalten, findet in den Reithallen täglich Unterricht statt. 68 Reiterinnen und Reiter erhalten bei verschiedenen Ausbildern jede Woche Unterricht im Voltigieren, im Ponyreiten, in der Dressur und im Springen.

2019 wird für den Verein wieder in Warendorf mit dem Wettkampf um die Jugend-Kreisstandarte im April gestartet. Höhepunkt ist neben den Dressur- und Springpokalprüfungen natürlich das eigene Turnier vom 30. Mai bis 2. Juni mit Prüfungen bis zur schweren Klasse.

Die erfolgreichen Reiter und Reiterinnen 2018: Bei den Junioren 1. Johanna Horstmann, 2. Nele Merla, 3. Agneta Homann; bei den Jungen Reitern 1. Anna Friederike Noack, 2. Marlena Feldmann, 3. Maike Serries; bei den Dressurreitern 1. Julia Grunert, 2. Katharina Grunert, 3. Reinhild Meier; bei den Springreitern 1. Andre Böckmann, 2. Andre Horstmann, 3. Georg Koll; bei den Voltigierern 1. Romy Scholz, 2. Finja Everding, 3. Berit Markfort. Erfolgreichstes Pferd im Jahr 2018 wurde „Feiner August“ im Besitz von Simone Noack, gefolgt von „Con Corazon“ (Harald Stokkelaar) und „Concorda“ (Johanna Horstmann).