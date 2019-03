Das Korps der Ehemaligen Könige des Bürgerschützen- und Heimatvereins öffnet ab 18 Uhr die Festzelt-Pforten für rund 1300 Besucher. Der Kartenvorverkauf geht jetzt in die heiße Endphase – dann gibt‘s Karten nur noch an Fest-Abend. „Wir werden auf jeden Fall noch Karten für die Abendkasse bereithalten“, heißt es seitens der Organisatoren. „Gerade den Besuchern, die erst nach 20 Uhr kommen wollen, empfehlen wir, im Vorverkauf Karten zu erwerben. Wir gehen davon aus, dass die Karten an der Abendkasse schnell vergriffen sein werden.“

Eine Möglichkeit zum Kartenkauf ergibt sich noch einmal an diesem Freitag. Wenn der eine oder andere Marktbesucher das Gefühl haben solltet, er sei auf einem bayrischen Wochenmarkt geraten, liegt es wohl daran, dass das Orga-Team der „Frühjahrs Wies‘n ab 15 Uhr den Markt in Trachtenkleidung besucht. Bis 17 Uhr können dort Karten erworben werden.