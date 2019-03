Mit voller Kraft an die Aufgaben

Die „Pferde“ – das sind in diesem Fall die Vorstandsspitzen. Und die nächsten Ziele sind neben den kommunalpolitischen Schwerpunktthemen des Jahres natürlich auch die anstehende Europawahl , die Kommunalwahlen im Herbst 2020, die Bundestagswahl im Herbst 2021 sowie die Landtagswahl im Frühjahr 2022. „Wir haben große Aufgaben vor uns“, resümierte die CDU-Ortsvorsitzende Magdalene Wierbrügge nach ihrer einstimmigen Wiederwahl im voll besetzten Saal Diepenbrock.

Ihr Team ging ebenso mit voller Punktzahl durch den Wahl-Parcours: die beiden Stellvertreter Dirk Folker und Bernd Schulze Zurmussen, Schriftführerin Brigitte Klausmeier sowie die Beisitzer Elmar Benter, Katja Börding, Irmgard Brokchausen, Tobias Elferich, Karl-Heinz Gerwing, Julian Hartmann, Frank Holzmüller, Ludger Klaverkamp, Heinz-dieter Knoche, Bernhard Rotthege, Robert Schoppmann, Katrin Schulze Zurmussen, Peter Stelthove, Kristina Suthoff und Matthias Witte. Dazu kommen Schatzmeister Lars Thiemann und Bürgermeister Sebastian Seidel kraft Amtes. Norman Rengers wurde als Beisitzer verabschiedet.

„ Es gibt genug zu tun, also packen wir es an. Es gibt genug zu tun, also packen wir es an. “ Magdalene Wierbrügge, CDU-Ortsvorsitzende

„Gehen Sie zur Wahl, reden Sie in der Familie darüber, mit Freunden, in Nachbarschaften . . . Europa ist wichtig, Europa sichert uns den Frieden und den Wohlstand“, appellierte Wierbrügge, sich am Wahlgang zum nächsten Europa-Parlament zu beteiligen. Im lokalen Fokus stehen vor allem das Gemeindeentwicklungskonzept, das Baugebiet „Bergkamp III“ sowie neue Gewerbeflächen. „Da müssen wir uns auf den Weg machen.“ Und natürlich die Sicherung der Verbundschule. „Wir warten noch auf ein positives Signal aus Düsseldorf“, so Wierbrügge. „Der Bestand des Hauptschulzweiges ist uns wichtig.“ Bürgermeister Seidel signalisierte, dass es dazu noch ein Treffen mit NRW-Schulministerin Gebauer geben werde. „Es gibt genug zu tun, also packen wir es an“, schloss die Vorsitzende ihren Ausblick ab.

Als Gastreferenten konnte die CDU-Vorsitzende Magdalene Wierbrügge den Kämmerer des Landschaftsverbandes, Dr. Georg Lunemann, begrüßen (siehe weiteren Bericht)

Zu Beginn der Versammlung hatte sie ihren Rechenschaftsbericht abgeliefert und den Rückblicks-Bogen von der Diskussionsveranstaltung „Handwerk 4.0“ gemeinsam mit der CDU Alverskirchen über Schnatgang, Harbaum-Tour nach Ostenfelde und Enniger, Vitus-Fest, Familienradtour und Betriebsbesichtigung bei FarmSaat bis zur Hobbybörse gespannt. Fürs laufende Jahr stehen schon einige Termine im Kalender. Zum Marktcafé im Vorfeld der Europawahl wird am 26. April der Europa-Abgeordnete Markus Pieper erwartet, der Schnatgang findet am 30. April statt, die CDU-Gemeindeverbandsversammlung am 13. Juni wird sich dem Thema Gemeindeentwicklungskonzept widmen, ein Landtagsbesuch steht für den 26. Juni an. Und: „Die Alverskirchener haben es vorgemacht im Königskamp“, die Everswinkeler CDU möchte nachziehen – am 30. Juni soll es ein Bürger-Frühstück im Baugebiet Möllenkamp geben.

Ehrungen langjähriger Mitglieder

Zahlreiche Ehrungen standen an dem Abend auch an. Allein elf waren es für 25 Jahre Mitgliedschaft. Laut Wierbrügge ein besonderer Jahrgang, „da hat der oder die Mitgliederbeauftragte ganze Arbeit geleistet.“ 25 Jahre CDU: Anita Riesenbeck, Annegret Werner, Mechthild Höhmann, Dirk Folker, Paul Stelthove, Franz Winter, Heinz Gerwin, Josef Brockhausen, Hubert Wernsmann, Ludger Klaverkamp und Roland Lepper. 40 Jahre CDU: Heiner Arning, Hans-Peter Kiel. 50 Jahre CDU: Hildegard Röttgermann, Heinz Rottwinkel, Ludger Stuppe, Ludwig Stuppe und Hermann Walter.

Gastreferent des Abends war Dr. Georg Lunemann, Erster Landesrat und Kämmerer des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (siehe weiteren Bericht).