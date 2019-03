„Gleich vorweg: Einen Garten ohne Arbeit gibt es nicht.“ Dass pflegeleichte Gärten nicht nur aus grün angestrichenen Betonflächen bestehen dürfen, das möchte die Referentin an diesem Abend vermitteln. „Der Garten darf nicht zur Last werden, er soll Spaß machen und Genuss bieten.“ Vielen Gartenbesitzern wachse die Arbeit aber über den Kopf oder sie werde ihnen körperlich zu schwer. Trotzdem ist es möglich, auf das Naturerlebnis, den Duft, die Farbvielfalt und all die anderen Sinneseindrücke, die ein Garten ohne Zweifel bieten kann, nicht zu verzichten. „Denn ein gestalterisch ansprechender Garten muss nicht gleichbedeutend sein mit einem pflegeintensiven Garten.“

Die Gartenbuchautorin und Gartenarchitektin Tanja Minardo wird darüber informieren, was bei der Planung eines Gartens in Bezug auf die späteren Pflegearbeiten bedacht werden sollte, aber auch mit welchen Maßnahmen ein vorhandener Garten weniger pflegeintensiv gestaltet werden kann. Es werden Gestaltungsideen, Materialien aber auch Pflanzen vorgestellt, die jeden Garten nicht nur pflegeleichter machen, sondern ihn auch gestaltet wirken lassen, um ihn in erster Linie genießen können.

Eintrittskarten sind für fünf Euro an der Abendkasse erhältlich.