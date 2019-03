Der Vorsitzende bedankte sich anschließend für die große Unterstützung und zahlreichen Spenden, die das solide Fundament für die Aufgaben des Fördervereins seien. Eine davon ist es, den traditionellen Tagesausflug zu finanzieren und zu organisieren. 50 Teilnehmer, darunter 34 Bewohner, waren Anfang September nach Espe zu den Karl-May-Festspielen gefahren. Hierfür wurden 3 120 Euro aufgewendet.

Das Therapeutische Reiten zählt ebenso zu den Aktionen, die vom Förderverein unterstützt werden. Seit nunmehr 18 Jahren finanziert er die ganzheitliche wohltuende Wirkung auf dem Rücken der Pferde für Körper und Seele. Im vergangenen Jahr wurde die Therapie, die nachweislich Lebensfreude schenkt und das Selbstbewusstsein stärkt, mit 5 710 Euro bezuschusst. An der Mitgliedschaft im örtlichen Sportverein SC DJK hatte sich der Verein mit 540 Euro beteiligt.

Aber nicht nur der Sport sei wichtig, so Dirksen , sondern auch das Reisen, der Tapetenwechsel, der eine Auszeit vom Alltag biete. Und so standen etwa eine Fahrt in die Lüneburger Heide, Städtereisen, ein Ausflug ans Meer sowie eine zehntägige und 400 Kilometer lange Fahrrrad-Tour durch Polen auf dem Programm. Letztere wurde nach dem Bericht des Vorsitzenden durch zahlreiche Bilder und Reiserzählungen von Karl Stelthove eingehend dokumentiert und kommentiert. Insgesamt bildet die Finanzierung der Freizeitmaßnahmen mit 4 000 Euro der größte Posten der Ausgaben. Regelmäßig fließen aber auch Gelder in die Freizeitwerkstatt. Im vergangenen Jahr wurde diese mit 1 357 Euro unterstützt. Zu Weihnachten bekommt zudem jeder der 52 Bewohner ein Geschenk im Wert von 30 Euro.

Der Verein scheint aber gut kalkuliert zu haben, denn Schatzmeister Hubert Kortenbrede konnte anschließend von einer positiven finanziellen Lage berichten. „Das ist erfreulich, dennoch sind Spenden weiterhin erwünscht“, warf Dirksen noch ein, bevor es zum Tagesordnungspunkt Vorstandswahlen ging. Karl Schniederkötter leitete als 2. Vorsitzender die Wahl.

Dirksen ließ sich zwar als Vereinschef wieder aufstellen, bemerkte aber: „Ich bin jetzt 80 Jahre alt und suche dringend einen Nachfolger. Bisher habe ich allerdings noch niemanden gefunden und mache nun zwei Jahre weiter.“ Die Arbeit mache ihm Spaß, fügte er an und lobte anschließend sein tolles Vorstandsteam. Dies scheint ebenso zufrieden zu sein, denn die komplette Riege hatte sich bereiterklärt, all ihre Ämter weiterzuführen. Im Block wurden Hubert Kortenbrede (Schatzmeister), Brigitte Natrup (Pressewartin), Margot Kortmann und Winfried Richter (beide Beisitzer) einstimmig wiedergewählt.

Im kurzen Ausblick auf das laufende Jahr betonte Dirksen, dass der Förderverein erneut eine Vielzahl an Freizeit- und Urlaubsmaßnahmen, insbesondere den traditionellen Jahresausflug, der so genannte„Sparkassen-Tagesausflug“ organisatorisch und finanziell unterstützen werde.