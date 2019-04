Von Freiheit und Glücksmomenten

Die drei Ikonen – perfekte fotorealistische Schwarzweiß-Acrylbilder, die durch ihren Resin-(Gießharz)Überzug einen besonderen Glanz ausstrahlen. Aber es gibt noch viel mehr zu entdecken. Über 50 Bilder zeigt das Kunsthaus Angelmodde bis Ende Juni.Die Ausstellung wurde am Sonntag mit einer Vernissage vor mehr als 60 Besuchern eröffnet.

Fragt man Kamilla Hoeper nach einem roten Faden, sprudelt es aus ihr heraus: „Die Freiheit, einfach das zu malen, was ich gerade spüre oder sehe – das sind echte Glücksmomente für mich.“ Und diese übertragen sich. Gleich im Eingangsbereich des Ackerbürgerhauses zeigt das Wohlfühl-Großformat „Hartes Studentenleben“ ein schnittiges Coupe vor dem Münsterschen Schloss, aus dem die Beine eines Mannes baumeln, der offenbar vor oder nach der Vorlesung noch etwas in der Frühlingssonne chillt.

Eines der 2019er-Werke ist „below the surface“. Es zeigt ein Herz, das aus einem dünnen Seil – noch etwas fragil – gebunden wurde. Die offene Schlaufe am unteren Bildrand zeigt: Das Herz kann wieder auseinanderfallen, wenn es falsch angefasst wird. „Ich will damit zeigen, dass tiefe Gefühle für manche Menschen nicht immer sofort offensichtlich erkennbar sind.“ Manchmal müssen diese geduldig und sanft entschlüsselt werden, damit das gerade verbundene (Beziehungs-)Seil nicht wieder reißt. Im Wintergarten hängen frühlingshafte „Flowing Colours“-Formate auf Wabenplatte. „Freiheit ist mir bei der Gestaltung meiner Bilder absolut wichtig“, erläutert Hoeper ihre Herangehensweise, „deshalb arbeite ich auch ohne Farbpalette, sondern male direkt aus der Tube nass in nass und lasse den Farben ein Eigenleben, wie es mein Spachtel erlaubt“. Die Künstlerin lässt sie fließen. Einige Vernissage-Besucher schauen auf die spannenden Berührungsstellen, die wirken wie farbliche Spiegelungen verschiedener Stimmungen, die im Leben gleichzeitig auftreten können.

Ausstellung der Everswinkeler Künstlerin Kamilla Hoeper 1/15 Besucher wie Silke Wecker und Markus Albrecht aus Lüdinghausen schätzten "die stilistische Vielfalt, das Luftige der Bilder und die positive Grundstimmung, mit der man gut in den Tag starten kann". Foto: Peter Sauer

Die Everswinkeler Künstlerin Kamilla Hoeper stellt einen Teil ihrer Werk bis Foto: Peter Sauer

Zwischen Tina Turner und Ray Charles fühlt sich Kamilla Hoeper sehr wohl: „Diese Künstler lebten für ihre Musik und ihre Musik prägt meine Malerei mit.“ Foto: Peter Sauer

Dynamik und Detailtreue prägen das Bild „Pferderennen“. Foto: Peter Sauer

„Ampelmännchen-Rush-Hour“ nennt Kamilla Hoeper dieses augenzwinkernde Ostalgie-Bild. Foto: Peter Sauer

Das Großformat „Wild Water“ zog die Besucher im offenen Holztreppenhaus in seinen Bann. WN-Karikaturist Arndt Zinkant schaute es sich ganz von nahem an. Foto: Peter Sauer

Eines der 2019er-Werke ist „below the surface“. Es zeigt ein Herz, das aus einem dünnen Seil – noch etwas fragil – gebunden wurde. Foto: Peter Sauer

Es ist angerichtet zur vielfältigen „Kunst-Tafel“: Mehr als 60 Besucher begeisterte Malerin Kamilla Hoeper (2.v.l.) aus Everswinkel bei ihrer Vernissage am Sonntag im Kunsthaus Angelmodde. Foto: Peter Sauer

Golf-Stillleben „Der Himmel auf Erden ist grün“. Foto: Peter Sauer

Hoepers Reminiszenz an den klassischen Ballett-Film „Die roten Schuhe“ hängt direkt über dem Kamin und blickt somit von oben auf die Tanzfläche des Kunsthauses. Foto: Peter Sauer

Ein Fluss, der – bei genauerer Betrachtung – mit seiner Strömung die Umrisse einer Frau abzubilden vermag (l.), eine Pferde-Startbox einen Wimpernschlag vor dem Rennen oder eine Reminiszenz an das Ballett: Die Everswinkeler Malerin Kamilla Hoeper kreiert Großformate, die positive Stimmungen auslösen. Foto: Peter Sauer

Dieses Stillleben auf Pesso rechts neben dem Kamin des Kunsthauses entfaltet seinen Zauber besonders durch sanfte farbliche Andeutungen. Foto: Peter Sauer

Die Everswinkelerin malte ihre Porträts hinter Glas als glanzvolle Resin-(Gießharz)-Finish-Bilder. Foto: Peter Sauer

Dieses herbstlich anmutende Bild von Kamilla Hoeper wechselt bereits in den ersten Minuten der Vernissage den Besitzer Foto: Peter Sauer

Bei der Vielfalt der Stile, des Ausdrucks sowie der Farbintensität aus Acryl, Tusche und Mixed-Media verwundert es, dass die Everswinkelerin erst mit 40 zur Malerei kam – mit der späten aber glücklichen Geburt ihres Sohnes. „Ich blieb zu Hause und hatte endlich Zeit für die Malerei.“ Was sie jetzt im Kunsthaus Angelmodde zeigt, hat ihr niemand beigebracht: „Jedes meiner Bilder ist gelebtes Lernen und daher auch so farbig wie das Leben selbst.“

Für die Künstlerin ist das Musikhören bei ihrer Malerei absolut unverzichtbar, und dann Funk und Soul. „Ich tanze gerne, aber nicht geführt, sondern nur Freestyle.“ Diese dynamischen Schwingungen entdeckt man selbst in ihren abstrakten Kleinformaten, die unter dem offenen Holztreppenhaus oder am Kamin Assoziationen zu Planetenbildern, geologisch-floralen Landschaften oder Traumsequenzen auszulösen vermögen – so die Einschätzung mancher Vernissage-Besucher. Aber es geht der 55-Jährigen auch um Momente innerer Einkehr, etwa im Einklang mit der Natur, wie ihre Wasser- und Baumbilder zeigen: „Kunst ist so unglaublich entspannend, ich vergesse dann alles um mich herum, Zeit und Raum – wie Yoga.“ Das traf auch auf einige Besucher zu, die länger als sonst blieben. „Kunst und Architektur sind hier wunderbar im Fluß“, brachte es Silke Wecker aus Lüdinghausen auf den Punkt.

Das Kunsthaus Angelmodde ist donnerstags bis samstags ab 17 Uhr, sonntag ab 12 Uhr und ab 2. Mai auch mittwochs ab 17 Uhr geöffnet.