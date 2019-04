Für die Abendveranstaltung am Samstag (Einlass um 18 Uhr, Fassanstich um 19.30 Uhr) sind rund 1 000 Karten im Vorverkauf weggegangen. Trotz des sehr hohen Kartennachfrage haben die Veranstalter, sprich das Korps der Ehemaligen Könige des Bürgerschützen- und Heimatvereins, noch Karten für die Abendkasse zurückgestellt.

Das sind Vorverkaufszahlen, die alles andere als Frust oder eine „Eiszeit“ bei den Veranstaltern hervorrufen lassen. Die einzige „Eiszeit“, die im Festzelt herrscht, ist die Band „Aischzeit“, die bereits im vergangenen Jahr für ordentlich Stimmung gesorgt hat. Die aus Funk und Fernsehen bekannte Gruppe sorgt mit ihren 25 Jahren Erfahrung am Samstag für 100 Prozent Festzeltstimmung und für Live-Musik mit mitreißendem Oktoberfestflair.

Die Veranstalter haben für den Samstagabend ab 17.30 Uhr wieder einen Bustransfer zum Schützenplatz Hof Schulze-Kelling organisiert. Folgende Haltestationen können genutzt werden: Brulands Mühle an der Hovestraße, Kreuzung Bergstraße/von-Galen-Straße und Festhalle Everswinkel.

Am zweiten Tag, am Sonntag, beginnt um 12 Uhr der Frühschoppen im Festzelt auf dem Hof Schulze-Kelling. Der Eintrittspreis für den Frühschoppen beträgt ohne Samstagskarte sechs Euro. Für alle Gäste, die schon Samstag mitgefeiert und eine Karte aus dem Vorverkauf oder an der Abendkasse erworben haben, ist der Einritt bei dieser Veranstaltung der diesjährigen Frühjahrs Wies‘n frei. Der Frühschoppen bietet dabei auch Spielattraktionen für die kleinen Besucher des Festes, damit Mama und Papa ein wenig feiern können. Aber auch für die großen Besucher haben die Veranstalter herausfordernde Wettkämpfe organisiert, so dass Kleingruppen gegenseitig ihre Mannes- oder Frauenkraft messen können. Festwirt Strohbücker wird neben dem Bierchen auch leckere Spezialitäten aus Bayern anbieten. Musikalisch wird der Frühschoppen vom Blasorchester Everswinkel begleitet. Da ist ebenfalls die Festzeltstimmung schon vorprogrammiert.