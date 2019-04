Am vergangenen Sonntag wurde der neue Presbyter von Pfarrer Stefan Döhner zusammen mit Presbyterin Pamela Wiefhoff, Bücherei-Leiterin Angelika Brandt und Presbyter Günther Wehmeyer in sein Amt eingeführt. Biene-Hornscheidt wohnt seit 2006 in Everswinkel und verfügt schon über einige Erfahrungen in der Gemeindearbeit.

Er gehörte in den Jahren 1993 bis 2003 dem Presbyterium der Kirchengemeinde in Ochtrup-Metelen an. Dort war er auch über einen Zeitraum von fünf Jahren nebenamtlich als Küster tätig. Es folgten verschiedene ehrenamtliche Tätigkeiten in den Kirchengemeinden Münster-Handorf und Ostbevern. „Ich habe mich gerne für dieses Amt bereiterklärt und möchte so das Gemeindeleben in Everswinkel und Freckenhorst mitgestalten“, sieht Thomas Biene-Hornscheidt seiner neuen Tätigkeit mit Zuversicht entgegen.