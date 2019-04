Der Wettbewerb fand am im Februar in der Verbundschule statt, wobei die Fünft- und Sechstklässler in 60 Minuten versuchten, möglichst viele der 18 Aufgaben zu lösen. Dabei galt es Aufgaben aus den Bereichen Grundrechnen, Geometrie und Logik zu lösen, wobei das Knobeln im Vordergrund stand. So hatte jeder eine Chance gut abzuschneiden, und auch Schüler, die nicht zu den Mathe-Assen der Klasse zählen, waren motiviert, die gestellten Probleme zu lösen.

Am Ende gab es in jeder Klasse eine Siegerin bzw. einen Sieger, die von Schulleiter Hubertus Kneilmann beglückwünscht wurden im Beisein von Hubert Kortenbrede, Leiter der Sparkassen-Zweigstelle, die wie in den vergangenen Jahren die Schule beim Mathe-Wettbewerb unterstützte und alle Klassensieger mit einem kleinen Geschenk belohnte.

Die Sieger im 5. Jahrgang sind David Fink und Lilav Rsho (5a), Matthias Althaus (5b), Kristina Jumabekov (5c), Noemi Fast (5d); im 6. Jahrgang Faridullah Hotak (6a), Rayan Ameen 6b), Christin Stegemann (6c) und Richard Kübbeler (6d). Kristina Jumabekov (5c) verpasste nur knapp die Teilnahme an der Zwischenrunde, die Ende April stattfinden wird.