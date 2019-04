Brückenfinanzierung hilft KiTas

Der nordrhein-westfälische Spitzenkandidat zur Europawahl und Landtagsabgeordnete Moritz Körner besuchte jetzt gemeinsam mit dem NRW-Parlamentarier Markus Diekhoff, der FDP-Ortsvorsitzenden Dagmar Brockmann und ihrer Stellvertreterin Kirsten Heumann den von Cordula Fislage geleiteten Johannes-Kindergarten.

„Ich bin froh, dass wir hier in Everswinkel eine lösungsorientierte Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, der Kirche und den privaten Investoren erreicht haben. So konnte binnen kurzer Zeit ein moderner und bedarfsgerechter Kindergarten entstehen, in dem sich gleichermaßen Kinder und Erzieherinnen wohlfühlen“, beschrieb Fislage die Situation und wünschte sich, auch einen Blick auf die anspruchsvolle Arbeit der Erzieherinnen zu richten. „Nur so bekommen wir ein rundes Bild, wenn beide Seiten zufrieden sind. Wichtig ist eine leistungsbezogene Entlohnung, die den gestiegenen Anforderungen gerecht wird.“

CDU und FDP hätten bereits 2017 mit einem ersten Rettungspaket die ärgsten Nöte der Träger abgemildert, machten die beiden Landtagsabgeordneten deutlich. Eine Brückenfinanzierung schließe nun an dieser Stelle an. 390 Millionen Euro stünden dafür in NRW zur Verfügung, so dass die Einrichtungsträger auch im kommenden KiTa-Jahr 2019/20 „nicht mehr in Bedrängnis geraten“, bevor 2020 der Pakt für Kinder greife. „Damit übernimmt die NRW-Koalition aus CDU und FDP Verantwortung und stärkt den Verantwortlichen vor Ort sowie den jungen Familien, die auf die Betreuungsangebote angewiesen sind, den Rücken“, betonte Körner. „Die Brückenfinanzierung ebnet den Weg für die notwendige Kibiz-Reform. So geht lösungsorientierte Politik“, ergänzte Brockmann. Vom KiTa-Jahr 2020/21 an würden jährlich rund 1,3 Milliarden Euro zusätzlich für die frühkindliche Bildung in NRW bereitgestellt. „Mit dem Geld werden die KiTas finanziell zukunftssicher aufgestellt und massiv in die Qualität der Betreuung investiert“, versicherte Diekhoff.

„Unser Ziel ist es, Menschen aus verschieden Kulturen zusammenführen, um bereits im Kleinkindalter eine Wertevermittlung und Sprachförderung zu erreichen. Das gelingt aber nur, wenn wir die Möglichkeiten haben, auf gutes Personal zurückgreifen zu können und dieses leistungsbezogen entlohnt wird“, machte Fislage noch einmal deutlich. „Wir haben uns auf Landesebene dafür stark gemacht, dass eine Entlastung der KiTa-Leitungen durch mehr Leitungszeit möglich wird, und es mehr Zeit für pädagogische Förderung der Kinder durch mehr Personal geben wird, es Verbesserungen bei der Erzieherinnenausbildung gibt und die Verdopplung der Mittel für Sprachförderung die pädagogische Arbeit wesentlich erleichtert“, schloss Körner.