„Wir laden schon seit vielen Jahren die älteren Kindergartenkinder am Vortag der „Wiesn“ zu einem kleinen Theaterstück ein“, erzählte Gerrit Krause , Pressesprecher des BSHV. Zusammen mit seiner Ehefrau Anja – beide in zünftiger bayrischer Tracht – und Berthold Buntenkötter als Vertreter des Sponsors Volksbank begrüßte Krause die 140 erwartungsvoll blickenden Mädchen und Jungen. „Frau Meier, die Amsel“, gespielt vom „Theater Tritrop“ aus Münster, stand auf dem Programm. Vom ersten Augenblick an verstand es Darstellerin Ulrike Rehbein mit ihrem Spiel und mit viel pantomimischer Komik die Kleinen in den Bann zu ziehen. Die verfolgten lautstark jede Szene und fühlten sich dabei anscheinend selbst mitten im Geschehen.