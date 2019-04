Chordirektor Hans-Ulrich Henning , Leiter des Kirchchores St. Agatha, hat den Partnerchor seines Christophorus-Jugendkammerchores nach Deutschland eingeladen und freut sich auf die Begegnung in Alverskirchen. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Der Kirchenchor St. Agatha wird die Gäste mit „Auf, auf mein Herz mit Freuden“ von Johann Sebastian Bach begrüßen, und beide Chöre werden das Konzert mit zwei kanonischen Werken beschließen. Das Programm des finnischen Ensembles enthält nicht nur geistliche Chormusik. Neben den Werken finnischer Komponisten reicht das Repertoire von Anton Bruckner bis Richard Rodgers.

Der Chor „Camis“ kommt von der Musikschule Puolalanmäki im finnischen Turku. Neben anderen Fächern gibt es an dieser Schule ein breites Spektrum an Musikunterricht. Der wichtigste Teil des Musiklebens sind jedoch das Orchester und die immerhin fünf Chöre. Camis ist ein gemischter Chor und besteht aus rund 60 Sängern im Alter von 16 bis 19 Jahren. Das Repertoire ist sehr vielfältig: Finnische Volksmusik, modern arrangiert, sowie geistliche klassische Musik, zeitgenössische klassische Musik und Unterhaltungsmusik – die Vielfalt zeichnet diesen jungen Chor aus.

Chorleiter von „Camis“ ist der Musiklehrer Kari Jantunen , 1994 die Musikausbildungsabteilung an der Sibelius-Akademie in Helsinki absolvierte. Er begann seine Arbeit an der Musikschule Puolalanmäki im Jahr 2002. Neben den Schulchören dirigiert Jantunen unter anderem auch den in Finnland bekannten Frauenchor Resonus.

Die Deutschland-Tour von „Camis“ begann beim Märkischen Jugendchor Neuruppin. In Versmold sind die Choristen in den Familien des Christophorus-Jugendkammerchores untergebracht und geben in der Petrikirche Versmold am 11. April ein weiteres Konzert.

Der Kirchenchor St. Agatha hofft auf ein großes, musikbegeistertes Publikum und wünscht sich, dass die Zuhörer Lust bekommen, selber zu singen. „Mit Chordirektor Henning steht ein kompetenter und temperamentvoller Chorleiter zur Verfügung, so dass die Chorarbeit für jeden Teilnehmer zu einer Bereicherung der Persönlichkeit wird.“

Der Eintritt zum Chorkonzert am Mittwoch ist frei, doch ist eine freiwillige Spende zur Deckung der Kosten ist willkommen.