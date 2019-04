Stilecht in Dirndl und Lederhosen hatten diese bis in die frühen Morgenstunden eine Mordsgaudi, stießen miteinander an und rockten die Tanzfläche.

„Wir sind begeistert, wie viele gekommen sind“, freute sich Guido Loick als stellvertretender Vorsitzender des BSHV. Gemeinsam mit den ehemaligen Königen Gerrit Krause , Heiner Roggenland, Thomas Püning , Theo Rolf, Bernd Schulze Zurmussen und Reinhold Schlüter hatte er die Wies‘n vorbereitet. „Wo hat man sonst noch ein Fest, wo man 1000 Gäste begrüßen darf“, fragte Gerrit Krause im WN-Gespräch. Die Frühjahrswies‘n seien mittlerweile das größte Fest in Everswinkel und würden sogar die Festbälle auf dem Schützenfest übertreffen.

Bis sich das Zelt am Samstagabend aber füllte, mussten sich die Organisatoren ein wenig gedulden. Zahlreiche Fußballfans zogen es vor, zunächst das Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund zu verfolgen und sich erst nach Abpfiff auf dem Weg zur Wies‘n zur machen. Andere Gäste schienen sich zum „Vorglühen“ getroffen zu haben. Kurzerhand wurde der Fassanstich vonden Organisatoren um eine Stunde verschoben. „In München macht’s der Bürgermeister, bei uns der Schützenkönig“, rief Guido Loick den Feierfreudigen zu und übergab König Josef Beuck den Hammer, um das erste Fass anzuschlagen. Nach wenigen gezielten Schlägen konnte er vermelden: „O‘zapft is.“

Im Anschluss übernahm die Band „Aischzeit“ mit den vier Musikern Roland, Harry, Markus und Thomas das Kommando. Der BSHV hatte die Band einst bei einem Auftritt in Koblenz entdeckt und nach dem gelungenen Debüt bei den Frühjahrswies‘n 2018 erneut verpflichtet. Als rockige bayrische Party- und Oktoberfestband präsentierten die Künstler musikalische Unterhaltung aus über zwei Jahrzehnten, verschiedensten Stilrichtungen und ungebremster Lebensfreude.

Schnell standen die Everswinkeler auf den Tischen, schunkelten oder stimmten in Lieder wie „In München steht ein Hofbräuhaus“ oder „Ein Prosit der Gemütlichkeit“ laut ein. Bis um kurz nach eins wurde getanzt und floss das Original Beyreuther Hofbräu in Strömen. Für den Hunger zwischen durch war mit Schmankerln wie Leberkas oder Schweinshaxe mit Kraut natürlich gesorgt.

Wer nach diesem blau-weißen Abend immer noch nicht genug hatte, war am Sonntag beim Frühschoppen für die ganze Familie genau richtig. Die Organisatoren hatten für alle Altersklassen Spiele vorbereitet und das Blasorchester Everswinkel sorgte für Stimmung. Erstmals wurden die Frühjahrswies‘n des BSHV übrigens in Kooperation mit Radio WAF vorbereitet.