Die Sängerin Nikola Materne kennt man aus diversen Formationen, sie kann mit ihrer warm timbrierten und ausdrucksstarken Stimme jedem Song von Pop bis Jazz ein individuelles Gewand verleihen. Auch der Gitarrist Axel Zinowsky und der Saxofonist Wolfgang Bleibel sind international im Dienste des Jazz unterwegs, setzen dabei ihr instrumentales Können immer in den Dienste des musikalischen Ausdrucks. Mit „LePlay“ ist eine Formation entstanden, bei der alle drei Künstler ihre Qualitäten einbringen können und sich in einem natürlich gewachsenen Dialog besten ergänzen.

Das spürte man schon bei dem rein instrumentalen Anfangssong aus der Feder von Zinowsky. Seine filigrane Spielweise passte stimmungsvoll zu den Bassmelodien des Saxofons von Bleibel, das Publikum im restlos überfüllten Saal war vom besonderen Flair ihres kultivierten Spiels vom ersten Moment an eingefangen. Materne entführte mit dem wunderbaren „Be cool“ in die Welt der kanadischen Musikerin Joni Mitchel. Zum Träumen angeregt wurde man von Gregory Porters „Windsong“, bei dem sich die Stimme von Materne über dem instrumentalen Grund glanzvoll erheben konnte.

Die besondere Liebe bzw. die musikalischen Wurzeln zeigten sich im „One trick Pony“ aus dem fünften Album von Paul Simon. Wie vom Staub der Zeit befreit erklang dieses 1979 entstandene Lied aus dem so großen Oeuvres des weltbekannten Musikers. In „französische“ Welten entführte Materne, ihre Liebe gilt ja der Metropole an der Seine, mit „La belle dame sans regrets“ aus der Feder von Sting. Mit Feinsinn und Akribie hatten die drei Musiker ihr Programm zusammengestellt, bei dem neben so internationalen Songs wie Eric Claptons „Change the world“ und Leonard Cohens „Dance me to the end of love“ auch Raum war für ganz tiefe Gefühle. Selten hat man den unter die Haut gehenden Tango Nuevo „Oblivion“ von Astor Piazzolla so ergreifend gehört wie an diesem Abend mit dem italienischen Text, der die besondere Beziehung zwischen der Sängerin Milva und dem Bandoneonspieler und Komponisten Piazzolla ausdrückt. Für groovig-funkige Elemente sorgte dann Stevie Wonder mit seinem „Oberjoyed“, da hatte die markante Saitenkunst Zinowskys ganz tiefe Spuren im lebendigen Zusammenspiel hinterlassen. Solch ein Trio erlebt man eben nur selten, da kann man dem Kulturkreis mit ganzem Herzen danken für so ein exquisites Musikerlebnis.