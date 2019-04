Brüning hinterlässt große Fußstapfen

Nachfolger von Brüning wurde Mark Hansel, der schon als dessen Stellvertreter fungierte. Michael Schlüter, bisher Beisitzer, tritt in die Fußstapfen von Martina Samberg . Mark Hansels Stellvertreter ist künftig der bisherige Beisitzer Dietmar Kröger. Die so freigeworden Beisitzer-Posten werden künftig von Martin Hegemann und Sebastian Kerkhoff besetzt. Die Beisitzer Norbert Weis und Frank Neumann wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Natürlich können so verdiente Vorstandsmitglieder nicht ohne eine entsprechende Würdigung ihrer Verdienste in den „Vorstandsruhestand“ entlassen werden. Martina Samberg hatte immerhin über einen Zeitraum von 20 Jahren das Amt der Schriftführerin bekleidet. Aber sie war eigentlich viel mehr. Nicht ohne Grund wurde sie oft als „Mutter der Kompanie“ bezeichnet. Noch-Vorsitzender Klaus Brüning nahm diese anerkennende Bezeichnung auf und erfand für Samberg das Kürzel „MKK“ für „Muttis Kern-Kompetenzen“. Die hatte Brüning in einer lustigen Bilderschau auch gleich anschaulich dargestellt. „Martina teilt“, „Martina schenkt ein“ und „Martina schiebt an“ waren einige der Attribute, mit denen der scheidende Vorsitzende mit pointierten launigen Worten seine Anerkennung zum Ausdruck brachte.

Martina Samberg, scheidende Schriftführerin, wurde von Klaus Brüning verabschiedet und erhielt ein kleines Präsent.

Gleich mehrere von Sambergs nahestehenden Vereinskollegen brachten mit kleinen Präsenten die Wertschätzung für ihr Engagement zum Ausdruck. Mit lang anhaltendem, stehenden Applaus dankten ihr auch alle anwesenden Vereinsmitglieder.

Mit den Worten „Es war eine schöne und bewegende Zeit“, leitete Brüning seine eigenen Abschiedsworte als Vorsitzender ein. Brüning gehörte seit dem Jahr 2001 dem Vorstand an und übernahm im Jahr 2011 die Funktion des 1. Vorsitzenden. „Ich habe gerne mit den Vorstandsmitgliedern zusammengearbeitet, und wir haben nicht nur gute Arbeit geleistet, sondern auch ganz viel miteinander gelacht“, lautete sein Resümee. „Dafür möchte ich mich herzlich bedanken.“

Mark Hansel als frisch gewählter neuer Vorsitzender sprach von großen Fußstapfen, die Brüning hinterlassen habe. „Deine Art zu reden und die Leute zu begeistern, ist einfach fantastisch, und Du hast den Verein hervorragend durch die Jahre der Jubiläumsfeierlichkeiten geführt.“ Als Erinnerung an seine Vorstandszeit bekam Brüning aus den Händen seines Nachfolgers ein Fotobuch. Auch zu Brünings Ehren erhob sich die Versammlung und spendete lang anhaltenden Beifall.

Klaus Brüning (l.) hat sein Amt als Vorsitzender abgegeben. Sein Nachfolger ist Mark Hansel, der ihm ein Fotobuch überreichte.

Zu Beginn der Generalversammlung hatte Martina Samberg mit einem Rückblick noch einmal ausführlich die Ereignisse des Jahres 2018 Revue passieren lassen. Kassierer Jochem Rümpker konnte eine zufriedenstellende Kassenlage vermelden. Kassenprüfer Sebastian Kerkhoff hatte keine Beanstandung, und so konnte dem Vorstand einstimmig Entlastung erteilt werden. Als neue Kassenprüfer wurden Ernst Wiesmann, Patrik Ruhe, Daniel Brockmann und Phillip Hülsmann bestellt.

Friederike Tertilt, Mitglied der Ehrengarde, gab bekannt, dass die weiblichen Mitglieder sich künftig statt in den Uniformen in einem femininen Outfit präsentieren werden. „Vor dem Hintergrund dieser Veränderung konnten wir zwölf neue weibliche Mitglieder aufnehmen“, verkündete Tertilt und fand damit die Zustimmung der Versammlung.