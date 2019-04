Das Wochenende der Entscheidungen

Ein anderer, negativer Rekord: das Teilnehmerfeld der diesjährigen Meisterschaft. Es haben lediglich 18 Herrenclubs und vier Damenclubs teilgenommen. Ein Wettbewerb für gemischte Clubs konnte mangels Anmeldungen nicht durchgeführt werden.

Mittlerweile hat sich der neue Qualifikationsmodus für das Finale etabliert. Zentraler Bestandteil dieses Wertungssystems ist die direkte Zulosung der Kegelclubs. Der Pokalcharakter wird dadurch verstärkt, in dem die Clubs ihre Begegnung möglichst in einem gemeinsamen Kegelabend austragen, dessen Sieger dann das Finale erreicht. So hat es schon manche Überraschung gegeben, als langjährige „Underdogs“ das Finale erreichen konnten. Dabei ist die Gesamtzahl der geworfenen Hölzer zweitrangig, entscheidend ist der Ergebnisquervergleich der jeweils besten, zweitbesten, drittbesten und folgenden Kegler, wobei die Mannschaft gewonnen hat, die mehr Direktvergleiche für sich entscheidet. Diese Regelung führte in den vergangenen Jahren zu vielen knappen Entscheidungen und überraschenden Ergebnissen, die diesmal aber weniger gab.

Bei den Damenclubs konnte sich der Vorjahressieger „Melk die Kuh“ mit 4:1 und 503:493 gegen die „Eiskalten Engel“ durchsetzen. Im anderen Duell waren die „Fraggles“ mit 6:0 und 485:434 gegen „Los Keglos“ siegreich. Bei den Herren haben sich neun Clubs für das Finale qualifiziert: Neben dem Vorjahressieger „Die Holzfellas“ (6:0 und 558:461 gegen die „Dillenklopper“) sind es die Clubs „Die Experten“, „Die Senkrechtstarter“, „Die Eumels“, „Die BeamBrothers“, „Die Hafensänger“, „Die wilden Hengste“, „Die Gnadenlosen“ und „Tempomaten“. Das höchste Mannschaftsergebnis erzielten die „BeamBrothers“ mit 574 Holz- und das gleich bei ihrem Startdebüt.

Das Mannschaftsfinale findet am Samstag, 13.April, ab 16.30 Uhr bei Diepenbrock statt, bei dem die qualifizierten Clubs in einem spannenden Wettkampf ihren Kegelmeister ermitteln werden. „Bisher konnte noch kein Club in dem neuen Wertungsmodus den Titel verteidigen“ bilanziert Theo Kortmann „Vielleicht erleben wir ja wieder eine Überraschung.“ Er ist sich sicher, dass es wieder bis zum letzten Wurf spannend wird – und das macht den Reiz der Kegelmeisterschaft im besonderen Maße aus.

Am Freitag, 12.April, werden bereits die besten Einzelkegler in der Gaststätte Arning ermittelt. Dafür haben sich neben Vorjahressieger Stephan Schulze Zurmussen , der mit 101 Holz als 8. noch in die Wertung gelangen konnte, weitere sieben Kegler qualifiziert: Andreas Rissemann, Klaus Eschlbeck, Ludger Markfort, Wolfgang Wiesmann, Johannes Rieping, Theo Kortmann, Rolf Grote und Josef Micke. Bis auf Wiesmann durchgängig „neue Gesichter“ im Finale.

Bei den Damen erzielte Anke Sudmann mit 100 Holz das Top-Ergebnis. Für das Finale konnte sich die Titelverteidigerin Ulla Heitmann ebenso wenig qualifizieren wie alle anderen Teilnehmer aus dem vergangenen Jahr. Mit dabei sind ferner Kirsten Wortman, Linda Schulte, Sabine Taiban, Severin Warnecke, Karin Gerke, Sandra Weiss, Ulrike Ludwig und Kirsten Lindart.

„Hier zeigt sich die Ausgeglichenheit der Kegler und Keglerinnen, und es ist schön zu beobachten, wie abwechslungsreich es beim Kampf um die Spitze zugeht“, bilanzieren die Organisatoren. Zum Kegelfinale sind alle teilnehmenden Clubs eingeladen, auch neutrale Gäste sind willkommen. Gegen 23 Uhr erfolgt am Samstag die Siegerehrung, im Anschluss daran werden noch attraktive Sachpreise unter allen Kegelclubs verlost, die an der Kegelmeisterschaft teilgenommen haben – von einem Frühstück über einen Frühschoppen bis hin zu einem Grillabend und Fassbier. Wer großes Glück hat, gewinnt einen Club-Reisegutschein für eine Kegeltour als Hauptpreis. Dafür müssen allerdings zum Zeitpunkt der Verlosung mindestens drei Kegler eines Clubs anwesend sein.