Dessen Titel lautet: „Tu doch was!“ Auch in der aktuellen Sammlung finden sich 52 Geschichten – für jede Woche eine. Der Schwerpunkt dieser kleinen, aber feinen Alltagsgeschichten, die vielfach in Münster und Umgebung spielen, liegt nun in der Umsetzung des Plans. Der 71-jährige Theologe, ehemals Lehrer und Schulseelsorger an der Hildegardis-Schule in Münster, widmet seine Texte allen Menschen, die bereits aufgestanden sind, sowie denen, die jetzt etwas tun.

Der Ich-Erzähler trifft in seinen Miniaturen zum Beispiel einen Obdachlosen bei Karstadt an der Kasse, kommt mit ihm ins Gespräch, lädt ihn spontan zum Kaffee ein – der Beginn einer seither bestehenden Beziehung. Einmal entdeckt er in der Sankt-Josefs-Kirche eine weinende Frau, die um ihren verstorbenen Sohn trauert und zündet mit ihr an seiner Seite eine zweite Kerze an.

Aber Nientiedt beschreibt nicht nur traurige und bedrückende Situationen. In dem Text „Sehnsucht nach Offline-Begegnungen“ schildert er das Projekt von Christoph Busch, der in einer Hamburger U-Bahnstation einen leerstehenden Kiosk mietet und den mittlerweile bundesweit bekannten „Zuhör-Kiosk“ namens „Das Ohr“ betreibt. Dort hört er sich täglich die Geschichten von Menschen an – kostenlos. Und auch lustige Begegnungen werden dokumentiert wie die mit einem Radler in den Rieselfeldern. Der hat an seinem Fahrrad fünf Klingeln. Bei einer Tasse Kaffee erklärt „Erich, der jovele Rentner“ deren Bedeutung: „Smiley“, die gelbe mit dem angenehmen Klang nutze er für Überholvorgänge; die Elefantenklingel namens „Benjamin Blümchen“ diene dazu, im Straßenverkehr unaufmerksame Kinder zu warnen und zu schützen; für turtelnde Liebespärchen hingegen habe er die „Herzklingel“, die Händels Largo erklingen lasse. Wenn er auf Verkehrsrüpel treffe, betätige er „Mao“, seine echte chinesische Drachenklingel. Die fünfte, „Hasso“, sende einen ganz hohen Ton aus speziell für die Ohren von Hunden, er sei nämlich früher Briefträger gewesen.

Gekonnt, mit angenehmer Stimme trug Nientiedt seine Erlebnissplitter vor, die von dem formidablen Münsteraner Musiker und Gitarrenlehrer Bernard Lammerding gefühlvoll und thematisch gut abgestimmt umrahmt wurden. Auf den dritten Band, der unter dem Titel „Beständig bleiben“ im kommenden Jahr erscheinen wird, dürften sich viele Menschen bereits heute freuen.