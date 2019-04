Draußen warm, drinnen heiß

Schlagartig kam, im mittlerweile gut besuchten Festzelt, Frühshoppen-Stimmung auf. Die Besucher waren sich einig: Frühschoppen mit dem BOE in Everswinkel ist immer ein Garant für gute Stimmung. Als die Musiker dann auch noch die Winnetou-Melodie spielten, gab es im Festzelt kein Halten mehr. „Das ist Gänsehaut-Feeling“, kommentierte ein Gast den BOE-Auftritt.

Einen sehr hohen Unterhaltungswert hatten auch die Spiele, die die einzelnen Formationen des Schützenvereins vorbereitet hatten. Ob Nagelbrett, Seilhüpfen, „Saufmaschine“, Biermarionettenspiel oder das Hutwerfen – alle Spiele waren ein Magnet, und am Ende gewannen die Besten in der jeweiligen Disziplin drei Maß Bier. Ein besonderes Highlight war wie immer der traditionelle Tanzauftritt der Blau-Weißen-Funken. Die jungen Damen ließen mit ihrem Trachten-Outfit einen blauen-weißen Funken auf das Publikum überspringen und entfachten damit ein Feuer der Begeisterung.

Doch neben der guten Laune, gab es auch Tränen des Abschieds. Nach acht Jahren Arbeit im Orga-Team der ehemaligen Könige des Bürgerschützen- und Heimatvereins (BSHV) verabschiedete sich Heidi Rutsch aus der Vorbereitungstruppe der Frühjahrs Wies‘n. „Sie war Mitbegründerin des Everswinkeler Oktoberfestes und somit die Gründungsmutter der heutigen Frühjahrs Wies‘n“, erinnerte Guido Loick an deren Engagement im Orga-Team. Ein besonderer Dank ging auch an die Familie Loick (Silke, Guido, Torben und Aaron) für den aufwendigen Akt der Organisation des Kartenverkaufs inklusive Sitzplatzreservierung. „Hinter jedem gut organisierten Mann steckt meistens eine noch besser organisierte Frau“, würdigte Gerrit Krause das Engagement von Silke Loick.

Nach dem Motto „nach den Wies‘ ist vor dem Schützenfest“ wandern Lederhosen und Dirndl nun zurück in den Schrank und die blau-weiße Deko ins Lager. Bald ist es Zeit für die Schützenuniformen. Am ersten Juli-Wochenende wird in Everswinkel wieder grün-weiß getragen.