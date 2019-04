Kassiererin Erika Dahlkötter berichtete über die Finanzen der Gruppe. Die Prüfung und Richtigkeit der Abrechnung bestätigte daraufhin Waltraud Rabe als Kassenprüferin). Schwinning verabschiedete dann Dorothee Gödel , die auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausscheidet. Sie hatte die Osteoporose-Selbsthilfegruppe seinerzeit gegründet und war 17 Jahre lang zunächst Vorsitzende und später Stellvertreterin. Zum Dank für ihre kompetente engagierte Mitarbeit überreichte ihr Schwinning einen Blumenstrauß. Das Amt als Stellvertreterin übernimmt nun Waltraud Rabe, während Elisabeth Höggemeier künftig als Kassenprüferin agieren. wird. Mit Hinweisen auf die für 2019 noch anstehenden Unternehmungen und Veranstaltungen wurde die Versammlung beendet.

Übrigens: Die Osteoporose-Selbsthilfegruppe trifft sich jeden Mittwoch um 11.15 Uhr im Haus der Generationen zur Gymnastik und jeden Donnerstag um 8 Uhr im Vitus-Bad zur Wassergymnastik. Beide Kurse werden von Andrea Ruch geleitet, die speziell für Sport mit an Osteoporose-Erkrankten ausgebildet ist. An diesen Kursen können auch Interessierte zur Prophylaxe teilnehmen, wie der Verein in seiner Presseinformation mitteilt. Anmeldungen sind bei Bärbel Schwinning ( ✆ 72 09) und Waltraud Rabe ( ✆ 17 38) möglich.