Wilderich Droste zu Hülshoff hat mehrerer Werke über die bekannte Dichterin verfasst und mit seinem aktuellen Buch viel Neues über seine Verwandten zusammengetragen. Sein Bruder Bernd, der ihn nach Everswinkel begleiten wird, ist Gründer des UNESCO-Welterbe-Zentrums. Beim Pressegespräch zeigte sich Bürgermeister Sebastian Seidel erfreut darüber, dass Wilderich Freiherr von Droste zu Hülshoff mit dem Anliegen an ihn herangetreten ist, sein Buch in Everswinkel, dem Ort, in dem die Droste zu Hülshoffs ihre Wurzeln haben, vorzustellen. „Mit dem Kulturkreis und dem Heimatverein habe ich dafür sofort Partner gefunden“, hebt Seidel deren ehrenamtliches Engagement hervor, „und mit der Sparkasse Münsterland Ost auch einen finanziellen Förderer“.

Die Wurzeln der Familie Droste zu Hülshoff liegen in Everswinkel

Der Jurist Wilderich Freiherr von Droste zu Hülshoff hat in Münster studiert und war unter anderem häufig auf Burg Hülshoff zu Gast. Zu seinen Wohnsitzen, die auch vielen Münsterländern durch Besuche am Bodensee bekannt sein dürften, gehörte das Fürstenhäusle seiner Ur-Ur-Großtante Annette und die Burg Meersburg, wo die Dichterin 1848 starb. Heute lebt er auf einem landwirtschaftlichen Familienbetrieb bei Freiburg.

Der Vortrag des Autors wird besonders die hiesigen Familienwurzeln beleuchten. Bei seinen Nachforschungen stieß er auf neuere Erkenntnisse über die Abstammung der Familie aus den Jahrhunderten vor 1200. „Die Gemeinde Everswinkel, der Heimatverein und der Kulturkreis freuen sich, dank der freundlichen Unterstützung durch die Sparkasse Münsterland Ost in einer konzertierten Aktion die Begegnung mit Wilderich von Droste zu Hülshoff im Rathaus ermöglichen zu können“, heißt es dazu seitens der Beteiligten. Ergänzt wird die Buchpräsentation durch Rezitationen von Annette-Texten durch die Schauspielerin und Hörfunksprecherin Anja Bilabel, die kürzlich zum Internationalen Tag der Frau bereits ihr Publikum mit ihrer bezaubernden Vortragskunst begeisterte. Die musikalische Umrahmung übernimmt die Jazz-Combo „Czimmy‘s Choice“.

Die Karten kosten zwölf Euro, ermäßigt zehn Euro, und sind ab Montag, 15. April, im Verkehrsverein Everswinkel sowie im Schreibwarengeschäft Föllen erhältlich.