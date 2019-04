Schwitzen für den guten Zweck

Das „Hospiz Königskinder“ ist ein spendenfinanziertes Kinder-Hospiz in Münster. Die Mitglieder begleiten Familien in Münster und Umgebung, in denen ein Kind, Jugendlicher oder junger Erwachsener lebensverkürzend oder schwerst erkrankt ist. „Alle dort tätigen Menschen leisten ehrenamtlich eine großartige Arbeit“ – das dachten sich auch Frank Görges , Olaf Homann , Tom Nürnberg, Linda Schulte und Patrick van der Kooy von der DJK Rot Weiß Alverskirchen, als sie die Idee entwickelten.

Die DJK Rot-Weiß stellte für diesen Marathon die vereinseigenen Indoor-Cycling-Räder zur Verfügung. Weitere Räder wurden durch das „Casa Vital“ aus Everswinkel, das „Power Loft“ aus Sendenhorst sowie vom TV Wolbeck kostenlos zur Verfügung gestellt. Das Autohaus Ausber aus Telgte sicherte einen Lkw für den Transport der Räder zu. Eine Musik- und Lichtanlage war auch schnell gebucht, teilt der Sportverein in einer Pressemeldung mit.

Dann war jeder spendenwillige Sportinteressierte aufgefordert, seinen Beitrag zu leisten und eines der Räder für ein, zwei, drei oder sogar alle vier Stunden zu mieten. 70 Teilnehmer aller Altersklassen und Fitnesslevel ließen nicht lange auf sich warten. „Schwitzen für einen guten Zweck“ lautete an dem Marathon-Tag das Motto zwischen 17 und 21 Uhr. Die Organisatoren leiteten als Instructoren zu lauten Beats und bei Lichteffekten durch die vier Spinningstunden und verlangten den Teilnehmern einiges ab. Gemeinsam schwitzte man bei dem Wissen, etwas Gutes dabei zu tun. Während der Veranstaltung wurden die Aktiven durch die Radsportabteilung des Sportvereins Alverskirchen mit Getränken und Obst versorgt.

Um 21 Uhr stiegen dann auch die letzten Teilnehmer erschöpft, aber mit einem guten Gefühl von den Rädern. Die Organisatoren zeigten sich sehr zufrieden. „Es ist schön, dass wir so viel Unterstützung bei der Organisation bekommen haben und so viele Menschen bereit waren, durch ihr Mitwirken die Arbeit der Königskinder zu unterstützen“. Durch die Radmieten sowie eine Spende der Hypo Vereinsbank konnten die Organisatoren des Marathons einen Scheck über 1 600 Euro an das „Hospiz Königskinder“ übergeben.