Am Bühneneingang erwartete Peter Jahreis die Frauen, um sie in humorvoll durch „sein“ Theater zu führen, an dem er fast 50 Jahre lang als Sänger, Schauspieler, Regisseur und Werbeleiter engagiert war. Mit Begeisterung schilderte er die Anfänge des 1956 gebauten Großen Hauses, errichtet auf den Ruinen des alten Rombergschen Hofes, dessen Reste auch heute noch auf dem Freifoyer zu sehen sind und dem Theater einen ganz besonderen Charme verleihen. 1971 wurde schließlich das Kleine Haus eröffnet, das weitere 320 Besucher fasst.

Jahreis führte die Ausflüglerinnen durch die Räumlichkeiten vor und hinter der Bühne, von der Tonkabine über die Garderobenräume der Schauspieler bis hin zu den Räumen mit über 30 000 Kostümen, die dort fein säuberlich sortiert aufbewahrt werden. Auf der Bühne des Großen Hauses fühlten sich jedoch nicht alle Besucherinnen wohl, bot sich ihnen doch ein imposanter Ausblick in das 956 Plätze umfassende Theaterrund. Mit seinem informativen Vortrag und seinen anekdotenreichen Erinnerungen an verschiedene, später berühmt gewordene Künstler wie Marika Röck, Elisabeth Flickenschild, Ilse Werner, Mary Roos oder Robert Atzorn war dem erfahrenen Theatermann die Aufmerksamkeit sicher.

An diese Führung schloss sich am Abend ein gemütliches Beisammensein mit Imbiss in einer Pizzeria an, bevor es zurück ging.