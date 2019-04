114 Kilo gesammelte Stifte bedeuten auch 114 Kilo weniger Restmüll. Die Organisatorinnen der Evangelischen Frauenhilfe Everswinkel und der Katholischen Frauengemeinschaften Alverskirchen und Everswinkel danken allen Sammlerinnen und Sammeln. Insgesamt seien bis dato mehr als 29 Tonnen Stifte gesammelt worden.

Wegen der vielen positiven Rückmeldungen – mündlich und schriftlich – haben die Frauenverbände beschlossen, die Stifte-Sammelaktion weiter zu begleiten und Stifte in den bekannten Sammelboxen in Everswinkel und Alverskirchen zu sammeln. Das Deutsche Komitee e. V. des Weltgebetstags der Frauen arbeite weiter mit der Recyclingfirma zusammen und erhalte für jeden eingesandten Stift einen Cent. Sammelboxen stehen in den drei Kirchen, im Verkehrsverein, im Schreib- und Spielwarengeschäft Föllen in Everswinkel und in der Bäckerei Abelmann in Alverskirchen.

Die Organisatorinnen zählen auf die Unterstützung der Everswinkeler und Alverskirchener Bevölkerung und rufen zur Sammlung auf, um das Material der leeren Stifte gezielt im Sinne von Nachhaltigkeit wieder zu verwenden. Die alten Stifte würden zerkleinert, Tinte und andere Flüssigkeiten würden entfernt und dann eingeschmolzen, um Plastikkügelchen herzustellen, die für die Produktion neuer Plastikprodukte verwendet werden könnten, beispielsweise für Gießkannen.

Gesammelt werden Kugelschreiber, Gelroller, Marker, Filzstifte, Druckbleistifte, Korrekturmittel, Füllfederhalter, Füllerpatronen und Metallstifte (z.B. Eddings). Nicht in die Sammelboxen gehören: Klebestifte, Radiergummis, Lineale, Bleistifte, Buntstifte, Scheren und Druckerpatronen.