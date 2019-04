Hauptsponsor dieser Veranstaltung war von Beginn an die Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf. Die wird das Fest auch in diesem Jahr wieder finanziell unterstützen. Organisiert wird das Everswinkeler musikalische Großereignis vom Förderverein des Orchesters „Musica Viva “. „Es ist Zeit, dafür einmal ganz offiziell Danke zu sagen“, dürften sich André Klemann als Vorsitzender des Fördervereins und seine Stellvertreterin Inga Fortriede wohl gedacht haben, und trafen sich dazu in den Räumen der Everswinkeler Sparkasse mit Hubert Kortenbrede, Leiter des Everswinkeler Beratungscenters und Peter Scholz , Vorstandsmitglied der Sparkasse Münsterland Ost. Mit dabei war auch Bürgermeister Sebastian Seidel, der als Verwaltungschef für die Bereitstellung des Magnusplatzes als Veranstaltungsort verantwortlich zeichnet.

„Ich bin beeindruckt von der Professionalität, mit der das Dorf-Musikfest veranstaltet wird“, lobte Scholz den Förderverein. „Ihre Unterstützung hilft uns sehr bei dessen Durchführung“, nutzen Fortriede und Klemann das Gespräch für ein herzliches Dankeschön.

Die beiden Vorsitzenden verbanden den Termin auch gleich mit einem kleinen Werbeblock: „Ganz wichtig ist uns darauf hinzuweisen, dass es neben der Musik auch eine Rahmenprogramm mit diversen Verzehrständen, einer Tombola mit attraktiven Preisen und eine Kinderbelustigung geben wird“, unterstreichen die beiden, dass es ein Fest für die ganze Familie sein wird.