Ein kleines Kinderparadies lockte am Montagnachmittag viele Eltern mit ihren Sprösslingen aufs Gelände des Seniorenzentrums. Hüpfburg, Kettenkarussell, Spritzwand und Heißer Draht sorgten für reichlich Belustigung. Weshalb die Kinder aber eigentlich gekommen waren, wurde deutlich, als sich pünktlich um 14.30 Uhr eine große Schlange vor dem Gartentörchen des Seniorenheims bildete. Der Osterhase hatte nämlich mit Hilfe der Mitglieder der Jugendfeuerwehr Schoko-Eier- und -Hasen im Garten versteckt.

Für die Kinder gab es kein Halten mehr. Die Großen durften sich auf der rechten Seite des Innenhofes und die Kleinen links nach den bunten Ostergaben umsehen. Es wurde gerannt, gekrochen, unter Blumen und hinter Bäume geschaut. Das Strahlen in den Augen der Kinder wurde mit jeder gefundenen Süßigkeit stärker. „Wir bieten heute drei Durchgänge an. Damit es fair bleibt, darf jedes Kind nur einmal suchen und maximal fünf Teile mitnehmen“, erzählte Sabrina Ruch, stellvertretende Jugendwartin der Jugendfeuerwehr. So sei gewährleistet, dass am Ende des Tages jedes Kind ein paar Osterköstlichkeiten mit nach Hause nehmen könne. Bereits zum achten Mal gab es die Ostereiersuche.

Während sich die Kinder bei der Ostereiersuche oder auf der Hüpfburg vergnügten, hatten Eltern und Großeltern Zeit für eine Verschnaufpause bei Kaffee und Kuchen. Auch dieses Angebot hatte die Jugendfeuerwehr organisiert. „Alles, was hier heute angeboten wird, wird auch von unseren Jugendlichen betreut und begleitet“, sagte Jugendwart Ralf Rohlmann. Neben sieben Betreuern aus der aktiven Wehr waren deshalb zehn Mitglieder der Jugendfeuerwehr mit dabei.

Wer glaubt, dass ein buntes und lautes Kinderprogramm an einem Seniorenheim fehl am Platz ist, irrt gewaltig. Überall zwischen den Familien genossen auch die Bewohner die Heiterkeit der Kinder. So hatten es sich zum Beispiel auch Margarete Utendorf (90 Jahre) und Cilli Oldhues (87 Jahre) inmitten des Trubels gemütlich gemacht. „Diese Aktion bietet den Menschen hier viel Abwechslung. Dass sich die jungen Gäste hier so lustig und nett bewegen, zeigt doch, dass sie sich hier wohlfühlen. Das ist einfach toll“, schwärmte Margarete Utendorf, während sie die vergnügten Kinder beobachtete.